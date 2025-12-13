Полезные советы
Сегодня 17:15
Густая, глянцевая, как из магазина: готовим шоколадную пасту дома
Шоколадная паста — тот самый вариант «сладкого спасателя», когда хочется чего-то вкусного к тостам, блинам или фруктам. Сделать ее дома проще, чем кажется!
Ингредиенты (на банку ~300–350 г)
- Фундук или смесь фундук/миндаль — 150 г
- Какао-порошок (несладкий) — 25–30 г (3 ст. л.)
- Сахарная пудра — 60–90 г (по вкусу)
- Соль — щепотка
- Ваниль — по желанию
- Растительное масло без запаха — 1–3 ст. л. (по консистенции)
- Темный шоколад — 50–80 г (по желанию, для более «шоколадного» вкуса)
Как приготовить
Поджарьте орехи. Разогрейте духовку до 170–180°C. Орехи разложите на противне и подсушите 8–12 минут до выраженного аромата.
Снимите кожицу (если фундук). Пересыпьте горячие орехи в полотенце, разотрите — часть кожицы уйдет, этого достаточно.
Сделайте ореховую пасту. В блендере/измельчителе пробейте орехи 3–6 минут, пока они не превратятся в гладкую массу. Останавливайтесь и соскребайте со стенок — это нормально.
Добавьте какао и сахар. Всыпьте какао, пудру, соль, ваниль. Пробейте еще 30–60 секунд.
Отрегулируйте текстуру. Добавляйте масло понемногу, пока паста не станет такой густоты, как Вам нравится.
Опционально: шоколад. Растопите шоколад (в микроволновке короткими импульсами или на водяной бане), слегка остудите и вмешайте в пасту.