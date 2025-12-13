СМИ: США негласно разрешили Украине удары по "теневому флоту" РФ

Как сообщает "Радио Свобода", по данным журнала, в отличие от команды предыдущего президента США Джо Байдена, опасавшейся эскалации, новая республиканская администрация Дональда Трампа не только не препятствовала таким атакам, но и в ряде случаев предоставляла разведданные для их проведения.