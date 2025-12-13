СМИ: США негласно разрешили Украине удары по "теневому флоту" РФ
США дали Украине негласное разрешение на удары по российскому "теневому флоту", перевозящему нефть, пишет The Atlantic.
Как сообщает "Радио Свобода", по данным журнала, в отличие от команды предыдущего президента США Джо Байдена, опасавшейся эскалации, новая республиканская администрация Дональда Трампа не только не препятствовала таким атакам, но и в ряде случаев предоставляла разведданные для их проведения.
Украина за последние недели атаковала несколько танкеров, относящихся к "теневому флоту". Москва назвала эти действия "пиратством" и пригрозила ответными мерами.
Публично заявляя о стремлении к мирному урегулированию, администрация Дональда Трампа параллельно поддерживает удары по российской нефтяной инфраструктуре, считая их эффективным рычагом давления на Кремль, пишет The Atlantic.
Ранее Otkrito.lv сообщал о том, что ЕС намерен задерживать в Балтийском море танкеры из теневого флота России.