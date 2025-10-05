СМИ: ЕС намерен задерживать в Балтийском море танкеры из теневого флота России
Евросоюз готовит правовые основания для того, чтобы задерживать нефтяные танкеры, которые входят в Балтийское море без флага. Как сообщает "Медуза", об этом пишет издание EUobserver, ссылаясь на документы ЕС.
По данным издания, Евросоюз в рамках 19-го пакета санкций против РФ собирается ввести ограничения против еще 120 нефтяных танкеров теневого флота России. Общее количество судов в санкционном списке достигнет 568.
Обычно судам, попавшим под санкции, запрещают входить в порты ЕС, а также вести дела с европейскими компаниями, в том числе со страховщиками. Однако эффект от этого, пишет издание, ограниченный, поскольку суда по-прежнему могут ходить по водам Балтийского моря стран Евросоюза, доставляя нефть в Азию.
При этом Конвенция ООН по морскому праву 1994 года позволяет перехватывать в открытом море суда, если они «не имеют гражданства». Из документов ЕС следует, что у 16 из 120 судов, которым грозят санкции, нет гражданства. По данным базы морской индустрии Eqasis, у этих судов нет «реальных флагов».
EUobserver отмечает, что Евросоюз решил найти основания, чтобы задерживать такие суда, из-за участившихся случаев запусков неопознанных беспилотников в странах ЕС, а также из-за опасений, что может произойти разлив нефти, а суда могут перерезать подводные кабели.
