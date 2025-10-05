СМИ: ЕС намерен задерживать в Балтийском море танкеры из теневого флота России

При этом Конвенция ООН по морскому праву 1994 года позволяет перехватывать в открытом море суда, если они «не имеют гражданства». Из документов ЕС следует, что у 16 из 120 судов, которым грозят санкции, нет гражданства. По данным базы морской индустрии Eqasis, у этих судов нет «реальных флагов».