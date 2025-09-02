Названы страны, которые помогают теневому флоту РФ легко лавировать между санкциями

Аналитики RUSI утверждают, что управление морским транспортом требует "радикального улучшения", и предупреждают, что Международной морской организации (IMO) не хватает инструментов и полномочий, чтобы пресекать практику рефлагации, при которой суда меняют национальные флаги, чтобы скрыть свою принадлежность и продолжать безнаказанно перевозить подпадающие под санкции нефть и товары. Смена флага практиковалась и раньше, но с началом вторжения России в Украину, к ней стали прибегать в разы чаще.