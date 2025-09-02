Названы страны, которые помогают теневому флоту РФ легко лавировать между санкциями
Санкции против России, Северной Кореи и Ирана не возымеют должного эффекта, пока глобальная система регистрации морских судов не будет реформирована, говорится в новом докладе Королевского объединённого института оборонных исследований (RUSI), находящегося в Лондоне.
Тактика уклонения
Как сообщает Euronews, в исследовании подчёркивается, что Россия и Иран всё чаще прибегают к тактике уклонения, включая сокрытие государственной принадлежности судов, отключение систем идентификации, регистрацию их в третьих странах с менее жёсткими нормами, плавание под ложными флагами.
"Лёгкость, с которой суда могут получать флаги без проверки, избегать прозрачности в том, что касается права собственности, и уходить от правоприменительных мер, создала условия для целой экосистемы параллельного судоходства", - пишут авторы доклада Гонсало Саис и Том Китинг.
Только за последний год под санкции попали почти 700 судов, однако процесс регистрации судов остается "критически уязвимым местом" в соблюдении международной санкционной политики. "Суда, исключённые из реестра за нарушение санкций, зачастую могут получить новый флаг в считанные дни", - отмечают Саиз и Китинг из RUSI.
Меняют флаги как перчатки
Центральное место в этой проблеме занимает так называемый теневой флот. В него входят суда, при помощи которых РФ обходит принятые западными странами меры по ограничению цен на российскую нефть. А именно она считается главным источником финансирования военной кампании в Украине.
Аналитики RUSI утверждают, что управление морским транспортом требует "радикального улучшения", и предупреждают, что Международной морской организации (IMO) не хватает инструментов и полномочий, чтобы пресекать практику рефлагации, при которой суда меняют национальные флаги, чтобы скрыть свою принадлежность и продолжать безнаказанно перевозить подпадающие под санкции нефть и товары. Смена флага практиковалась и раньше, но с началом вторжения России в Украину, к ней стали прибегать в разы чаще.
Минимум формальностей и контроля
Некоторые крупные реестры, например Панамы и Либерии, ужесточили надзор под дипломатическим давлением. С 2019 года Панама сняла с учёта более 650 судов. Однако эти усилия были подорваны более мелкими реестрами, в том числе Камеруном, Гамбией, Гондурасом, Сьерра-Леоне и Танзанией, которые продолжают предлагать флаги при минимуме формальностей и контроля.
Система ещё более ослаблена частными регистрационными компаниями, которые часто работают за пределами государства, флаг которого представляют, и не требуют соблюдения строгих правил и требований.
По мнению RUSI, только системная реформа, поддерживаемая Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) может разрешить эту проблему.