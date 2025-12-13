Грипп наступает: Рижская 1-я больница ужесточает правила и ограничивает посещения

В центре кратковременного социального ухода больницы прекращены посещения внутри помещений, за исключением случаев, когда необходимо навестить человека в крайне тяжелом состоянии. Передача подготовленных родственниками вещей клиентам осуществляется в обычном порядке. Если клиенту не назначен постельный режим или изоляция, допускаются посещения на территории больницы во время прогулок на открытом воздухе.