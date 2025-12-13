Рижская 1-я больница просит понимания из-за противоэпидемических мер.
В Латвии
Сегодня 15:21
Грипп наступает: Рижская 1-я больница ужесточает правила и ограничивает посещения
Для ограничения распространения гриппа и других острых респираторных инфекций в Рижской 1-й больнице вводятся более строгие противоэпидемические меры, в том числе ограничения на посещение пациентов.
В центре кратковременного социального ухода больницы прекращены посещения внутри помещений, за исключением случаев, когда необходимо навестить человека в крайне тяжелом состоянии. Передача подготовленных родственниками вещей клиентам осуществляется в обычном порядке. Если клиенту не назначен постельный режим или изоляция, допускаются посещения на территории больницы во время прогулок на открытом воздухе.
Рижская 1-я больница призывает жителей с пониманием относиться к введенным ограничениям, направленным на обеспечение безопасности здоровья клиентов, пациентов и сотрудников.