В Латвии объявлена эпидемия гриппа
В Латвии официально началась эпидемия гриппа: доля положительных проб за неделю почти удвоилась и превысила эпидемический порог. Медики предупреждают: тяжелее всего заболевание переносится пожилыми людьми, пациентами с хроническими болячками, маленькими детьми и беременными, но защититься все еще не поздно — прививки продолжают делать и во время эпидемии.
Центр профилактики и контроля заболевания (ЦПКЗ) объявляет о начале эпидемии гриппа со вторника, 9 декабря, основываясь на данных мониторинга гриппа, предоставленных Национальной лабораторией микробиологической референции (НЛМР).
С 1 по 7 декабря доля положительных проб на грипп в НЛМР резко выросла - до 18,1% по сравнению с 9,1% неделей ранее, что означает, что превышен эпидемический порог.
ЦПКЗ продолжает собирать и обобщать данные текущего периода мониторинга гриппа, которые будут опубликованы в еженедельном отчете.
Специалисты напоминают, что тяжелее всего гриппом болеют пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями - сердечно-сосудистыми, легочными и почечными заболеваниями, сахарным диабетом, а также больные онкологией, пациенты с хроническими инфекциями и люди, у которых ослаблен иммунитет. Грипп особенно опасен для маленьких детей и беременных женщин.
Наилучшей защитой от гриппа и осложнений, вызванных гриппом, является вакцинация. Учитывая, что иммунитет образуется в течение десяти-14 дней после вакцинации и распространение гриппа обычно продолжается до конца мая, привиться от гриппа не поздно и во время эпидемии, особенно если запланирован визит в учреждение здравоохранения, подчеркивают специалисты.
На сайте ЦПКЗ размещена информация о том, в каких медицинских учреждениях можно получить оплаченную государством прививку против гриппа для пациентов групп риска, если в практике семейного врача вакцины недоступны. Список пополняется и исправляется в соответствии с доступностью вакцин, сообщили в ЦПКЗ.
Чтобы избежать заражения, необходимо соблюдать и общие меры профилактики, например, специалисты призывают как можно меньше посещать публичные места, меньше пользоваться общественным транспортом, часто и тщательно мыть руки или дезинфицировать их дезинфицирующим средством. Также важно избегать прикосновения к лицу грязными руками.
ЦПКЗ подчеркивает, что важно избегать прямого общения с больными людьми, а также в пределах возможности соблюдать достаточную физическую дистанцию в общественных местах. В условиях повышенного риска заражения, особенно лицам, относящимся к группе риска, рекомендуется использовать медицинскую маску для лица или респиратор.
Пациентам с признаками острых респираторных заболеваний важно оставаться дома, по телефону общаться с врачом и следовать рекомендациям врача, напоминают специалисты.
Во время эпидемии гриппа оплачиваются домашние визиты семейных врачей к больным гриппом, если пациент проживает на территории основной деятельности врача. Эти пациенты должны заплатить за визит установленный в стране взнос пациента - 2,85 евро.