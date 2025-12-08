В Латвии объявлена эпидемия гриппа

Специалисты напоминают, что тяжелее всего гриппом болеют пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями - сердечно-сосудистыми, легочными и почечными заболеваниями, сахарным диабетом, а также больные онкологией, пациенты с хроническими инфекциями и люди, у которых ослаблен иммунитет. Грипп особенно опасен для маленьких детей и беременных женщин.