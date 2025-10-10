Латвийские водители допускают одну ошибку при замене летних шин на зимние

Один из распространенных мифов — зимние шины изнашиваются, если установить их слишком рано. Это ошибочное мнение, говорят эксперты. Современные составы резины гораздо прочнее, чем раньше, и если вы не проезжаете большие расстояния ежедневно, шины не страдают. Конечно, если человек ежемесячно наматывает тысячи километров по европейским дорогам, износ будет быстрее. Но при обычной эксплуатации в Латвии — поездках на работу, в магазин, в детский сад — это не имеет большого значения».