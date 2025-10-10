Латвийские водители допускают одну ошибку при замене летних шин на зимние
Когда в домах начинают включать отопление, летние шины на дороге становятся опасными. Резина твердеет, сцепление с покрытием ухудшается, и бывает достаточно нескольких мокрых листьев на асфальте, чтобы автомобиль потерял управляемость. Когда температура стабильно опускается ниже +7 °C, летние шины перестают быть безопасными.
Менять шины лучше раньше, чем позже
Один из распространенных мифов — зимние шины изнашиваются, если установить их слишком рано. Это ошибочное мнение, говорят эксперты. Современные составы резины гораздо прочнее, чем раньше, и если вы не проезжаете большие расстояния ежедневно, шины не страдают. Конечно, если человек ежемесячно наматывает тысячи километров по европейским дорогам, износ будет быстрее. Но при обычной эксплуатации в Латвии — поездках на работу, в магазин, в детский сад — это не имеет большого значения».
По словам экспертов, важнее не дата, а погодные условия. Менять шины следует тогда, когда температура стабильно держится около +7 градусов. Многие водители чувствуют это интуитивно: если дома уже включили отопление, значит, лето на дороге тоже закончилось.
Как выбрать подходящие зимние шины
Выбор шин зависит от того, где и как вы ездите. Европейский тип шин рассчитан на мягкий климат — влажный асфальт, снег, но мало льда. Скандинавский тип предназначен для переменных и холодных условий — такие шины сохраняют эластичность на морозе и лучше держатся на льду.
Шипованные шины — отдельная категория. Они обеспечивают наилучшее сцепление на льду, но более шумные. Если вы в основном ездите по Риге, шипы не нужны, но для сельской местности или холмистых районов они могут стать гарантией безопасности.
Шины нужно выбирать не по календарю, а по реальным дорожным условиям. Нет смысла ставить шины, рассчитанные на климат северной Норвегии, если вы большую часть времени проводите на городских улицах.
Выглядит хорошо, но уже небезопасна
Шина может казаться в отличном состоянии — блестящей, с видимым протектором, — но это не значит, что она безопасна. Резина стареет химически: твердеет и теряет эластичность, даже если протектор еще глубокий.
Особенно опасны шины с остаточной глубиной протектора около пяти миллиметров. Многие думают: еще одну зиму проезжу. Но когда выпадает снег, именно эти водители первыми бегут покупать новые шины, потому что на старых уже невозможно ездить.
Для безопасной зимней езды глубина протектора должна быть не менее шести–семи миллиметров. Однако даже при полном протекторе шина не будет безопасной, если резина утратила сцепные свойства и стала жесткой.
