Латвийских автоводителей предупредили о выросшей этой осенью опасности на дорогах страны

Осень — это время, когда животных чаще можно встретить у дорог. У лосей и других копытных начинается гон, поэтому они активнее передвигаются. Кроме того, животные выходят кормиться к обочинам, где растут яблони и другие сельхозкультуры. Поэтому водителям следует быть особенно внимательными, особенно на участках, обозначенных предупреждающими знаками «Дикие животные», а также в лесных районах. Замечать животных у дороги становится труднее: дни становятся короче, сумерки наступают раньше, видимость ухудшается, и именно это время наиболее активно для их передвижения. Осенью также чаще идут дожди. Видимость улучшается только после выпадения снега.