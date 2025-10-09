Латвийских автоводителей предупредили о выросшей этой осенью опасности на дорогах страны
В этом году увеличилось число сообщений о сбитых на дорогах животных. Если в прошлом году к середине сентября было зарегистрировано 694 случая, то в этом году за тот же период их стало уже 987.
Число случаев растет
В целом в течение каждого охотничьего сезона, который длится с 1 апреля по 31 марта, регистрируется почти две тысячи сбитых диких животных. По данным Государственной лесной службы (Valsts meža dienests - VMD), число зарегистрированных случаев наезда на диких животных в этом году выросло. Чаще всего страдают косули, численность которых в Латвии самая высокая — более 200 тысяч особей. К середине сентября этого года было сбито 549 косуль, тогда как год назад — 394. Также зафиксировано 91 столкновение с лосем (в прошлом году — 80).
Госпредприятие Latvijas Valsts ceļi (LVC) сообщает, что в этом году на их информационную линию поступило уже более 750 звонков о животных на дорогах или вблизи них. Эти сообщения включают не только сведения о погибших, но и о живых животных, находящихся рядом с проезжей частью, а также о домашних животных.
Осень — это время, когда животных чаще можно встретить у дорог. У лосей и других копытных начинается гон, поэтому они активнее передвигаются. Кроме того, животные выходят кормиться к обочинам, где растут яблони и другие сельхозкультуры. Поэтому водителям следует быть особенно внимательными, особенно на участках, обозначенных предупреждающими знаками «Дикие животные», а также в лесных районах. Замечать животных у дороги становится труднее: дни становятся короче, сумерки наступают раньше, видимость ухудшается, и именно это время наиболее активно для их передвижения. Осенью также чаще идут дожди. Видимость улучшается только после выпадения снега.
Старший референт охотничьего отдела Государственной лесной службы Илгвар Зихманис поясняет: «В этом охотничьем сезоне зарегистрировано 987 происшествий с участием животных, включая мелких животных и птиц. Из них 760 связаны с крупными копытными — лосями, оленями, косулями и дикими кабанами, которые представляют наибольшую опасность для дорожного движения. В прошлом сезоне к середине сентября таких случаев было 600».
Что делать автоводителю?
За последние годы в ДТП с участием животных не зарегистрировано погибших людей. По данным Государственной полиции, общее количество таких происшествий снижается. Если в 2022 году было зарегистрировано 493 наезда на животных, то в 2024 году — 101. С 1 января по 30 сентября этого года полиция зарегистрировала 146 таких случаев.
Если водитель замечает дикое животное у дороги, рекомендуется снизить скорость, так как поведение животного непредсказуемо. Замедляться нужно достаточно значительно, чтобы при необходимости успеть остановиться или совершить безопасный манёвр. От небольших животных, высотой до уровня капота, при опасности следует не уворачиваться, а тормозить. От крупных, которые могут удариться в лобовое стекло, лучше попытаться увернуться. Если животное перебежало дорогу, следует сразу тормозить — за ним может последовать другое.
Если произошло ДТП с животным, в результате которого есть пострадавшие или транспорт не может продолжить движение, нужно вызвать полицию по телефону 110 или 112 и не покидать место происшествия. Если пострадавших нет и машина может ехать дальше, достаточно сообщить о случившемся в Государственную лесную службу. Однако, если водитель намерен обратиться за страховой выплатой, нужно в любом случае вызвать полицию.
Увидев сбитое животное на дороге, следует позвонить по номеру 112 и сообщить точное место происшествия. Информацию передадут ответственным ведомствам — Государственной лесной службе и дорожным службам. Сообщить можно также напрямую через мобильное приложение Mednis. Сбитых домашних животных должен убирать владелец, а бездомных — соответствующая муниципальная служба.