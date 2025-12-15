Стало известно число участников "Евровидения-2026" - бойкотирующих "компенсировали" вернувшимися странами

«В то время как мы готовимся отметить 70-летие песенного конкурса "Евровидение", он продолжает оставаться площадкой, где переплетаются голоса, культуры, языки и музыка, и где люди разного происхождения могут показать, что даже в нашем непростом мире возможно лучшее завтра», — говорится в заявлении директора «Евровидения» Мартина Грина. По его словам, возвращение Болгарии, Румынии и Молдовы является «ярким напоминанием о непреходящей силе песенного конкурса "Евровидение" и о том, что на самом деле значит быть объединенными музыкой».