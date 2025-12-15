Стало известно число участников "Евровидения-2026" - бойкотирующих "компенсировали" вернувшимися странами
В "Евровидении-2026" в Вене примут участие 35 стран, несмотря на бойкот пяти государств из-за присутствия Израиля. Исландия, Ирландия, Нидерланды, Словения и Испания отказались участвовать в юбилейном конкурсе в знак протеста, зато в него вернулись другие государства.
В песенном конкурсе «Евровидение», который пройдет в следующем году в Вене, примут участие 35 стран. Об этом сообщили организаторы в понедельник, несмотря на то, что пять государств объявили бойкот ежегодному грандиозному мероприятию из-за участия в нем Израиля.
Массовое неприятие действий Израиля в ходе двухлетней войны в секторе Газа привело к призывам исключить страну из крупнейшего в мире музыкального события, транслируемого в прямом эфире. 4 декабря члены Европейского вещательного союза (EBU), крупнейшего в мире альянса общественных СМИ, решили не проводить голосование по вопросу о дальнейшем участии Израиля в конкурсе. Вслед за этим общественные вещатели Исландии, Ирландии, Нидерландов, Словении и Испании объявили о бойкоте юбилейного, 70-го по счету, песенного конкурса.
В понедельник базирующийся в Женеве EBU обнародовал список вещателей-участников и сообщил, что 35 из них направят в Вену своих исполнителей и песни. В конкурсе этого года, проходившем в швейцарском Базеле, приняли участие 37 стран, а победу одержал австрийский певец JJ с песней «Wasted Love».
Несмотря на бойкот пяти стран, в следующем году в конкурсе все же примут участие 35 государств, поскольку после трехлетнего, двухлетнего и годичного перерывов соответственно на него вернутся Болгария, Румыния и Молдова.
«В то время как мы готовимся отметить 70-летие песенного конкурса "Евровидение", он продолжает оставаться площадкой, где переплетаются голоса, культуры, языки и музыка, и где люди разного происхождения могут показать, что даже в нашем непростом мире возможно лучшее завтра», — говорится в заявлении директора «Евровидения» Мартина Грина. По его словам, возвращение Болгарии, Румынии и Молдовы является «ярким напоминанием о непреходящей силе песенного конкурса "Евровидение" и о том, что на самом деле значит быть объединенными музыкой».
Пять из 35 стран-участниц ("Большая четверка": Франция, Германия, Италия, Великобритания и страна-хозяйка Австрия) автоматически попадают в финал, который состоится 16 мая 2026 года в Вене. Все остальные страны будут бороться за выход в финал в одном из двух полуфиналов, которые пройдут 12 и 14 мая. Жеребьевка полуфиналов состоится 12 января 2026 года.
Ранее сообщалось, что после отказа пяти стран от участия в "Евровидении-2026" победитель конкурса 2024 года Nemo заявил, что возвращает свой трофей в штаб EBU.