Агрессия России может вынудить вступить в НАТО еще одну страну, которая тратит на оборону всего 0,23% ВВП

Доклад упоминает, что Финляндия и Швеция отказались от нейтралитета и вступили в НАТО после вторжения России в Украину. Это показывает общий сдвиг в Европе — традиционная нейтральность больше не считается гарантией безопасности. Ирландия пока держится за нейтралитет с момента основания государства, но эксперты говорят, что он превратился в «беззащитность». Страна фактически живет под защитой британских ВВС и ВМС, почти ничего не вкладывая в собственную оборону — классический «эффект безбилетника».