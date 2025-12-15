Агрессия России может вынудить вступить в НАТО еще одну страну, которая тратит на оборону всего 0,23% ВВП
Ирландия сталкивается с нарастающими угрозами безопасности накануне председательства в Совете ЕС в 2026 году. В результате в стране вновь активизировалась дискуссия о возможном отказе от нейтральности и вступлении в НАТО.
Ирландию ожидает нарастающий и сложный вызов безопасности накануне председательства в Совете ЕС в 2026 году. Совместный доклад Института международных и европейских дел (IIEA) и Deloitte Ireland «Безопасность вместе» предупреждает, что страна может стать целью враждебных акторов и выражает «серьёзные» сомнения в её способности противостоять угрозам.
Проблемы обнажились во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Дублин — у побережья нашли неизвестные военные дроны, предположительно российские. Ирландия не смогла их обнаружить или нейтрализовать своими силами, пришлось звать специалистов из Франции и Португалии. Причина проста - Ирландия тратит на оборону всего 0,23% ВВП — 143-е место из 145 стран. У армии нет истребителей, современных боевых кораблей, систем ПВО. При этом страна должна контролировать огромную морскую зону.
Доклад упоминает, что Финляндия и Швеция отказались от нейтралитета и вступили в НАТО после вторжения России в Украину. Это показывает общий сдвиг в Европе — традиционная нейтральность больше не считается гарантией безопасности. Ирландия пока держится за нейтралитет с момента основания государства, но эксперты говорят, что он превратился в «беззащитность». Страна фактически живет под защитой британских ВВС и ВМС, почти ничего не вкладывая в собственную оборону — классический «эффект безбилетника».
Авторы доклада призывают отделить вопрос нейтралитета от вопроса обороны: нейтралитет не должен означать беспомощность. Ирландии нужна способность защищаться, независимо от того, останется ли она нейтральной или нет.
Ситуация критическая: Дублинский порт — единственная точка национальной логистики. Атака на него может вызвать дефицит продуктов через три дня. В 2026 году в Ирландию приедут 50 европейских лидеров на председательство ЕС, что может привлечь враждебных акторов. На этом фоне в ирландском обществе усиливаются споры о традиционном нейтралитете страны и целесообразности его сохранения. Согласно опросам, около трети граждан поддерживают идею вступления Ирландии в НАТО, еще примерно треть пока не определились со своей позицией.