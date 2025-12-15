Резекненское СПА снова на виду: KNAB расследует, как город "влез" в стройку без денег
Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) расследует уголовный процесс о возможных нарушениях со стороны должностных лиц самоуправления Резекне при принятии решений о строительстве Резекненского рекреационного центра.
Уголовный процесс был начат в августе этого года по факту возможного злоупотребления должностным положением, которое могло повлечь серьезные последствия.
Следователи считают, что должностные лица самоуправления могли злоупотребить своим положением, приняв бюджет города на 2023 год без необходимого финансирования, в том числе заключив договор на продолжение строительных работ по проекту "Создание Резекненского рекреационного центра в целях развития туризма" и не предусмотрев для этого средств. В KNAB отмечают, что это поставило под угрозу выполнение автономных функций самоуправления и повлияло на его способность выполнять взятые на себя обязательства, что привело к серьезным последствиям.
На данном этапе расследования ни одному лицу не присвоен статус, предусматривающий право на защиту.
Как сообщалось, спа-центр в Резекне на улице Бривибас, 23а часто упоминается как одна из причин финансовых проблем самоуправления, что в итоге привело к роспуску думы и назначению временной администрации. Общая площадь трехэтажного здания составляет 3285 кв. м, затраты на его строительство - 6,9 млн евро, в том числе софинансирование из Европейского фонда регионального развития - 5,03 млн евро.