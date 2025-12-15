Резекненское СПА снова на виду: KNAB расследует, как город "влез" в стройку без денег

Следователи считают, что должностные лица самоуправления могли злоупотребить своим положением, приняв бюджет города на 2023 год без необходимого финансирования, в том числе заключив договор на продолжение строительных работ по проекту "Создание Резекненского рекреационного центра в целях развития туризма" и не предусмотрев для этого средств. В KNAB отмечают, что это поставило под угрозу выполнение автономных функций самоуправления и повлияло на его способность выполнять взятые на себя обязательства, что привело к серьезным последствиям.