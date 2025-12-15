Жители Даугавпилса с инвалидностью могут бесплатно ездить к врачам на спецтранспорте - что для этого нужно?

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо подать заявление в Социальную службу, указав цель поездки, дату, время и необходимость сопровождения, если человеку не предоставлен ассистент за счет государства. Социальная служба призывает жителей заранее планировать поездки и своевременно подавать заявки. Это особенно важно с учетом ограниченного количества поездок и индивидуальных потребностей людей с серьезными нарушениями здоровья. Для многих из них вопрос транспорта напрямую связан не с удобством, а с возможностью вообще получить медицинскую помощь. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 654 40923, 2640 9763.