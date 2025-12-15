Жители Даугавпилса с инвалидностью могут бесплатно ездить к врачам на спецтранспорте - что для этого нужно?
Жители Даугавпилса с ограниченными возможностями передвижения могут бесплатно пользоваться специализированным транспортом для поездок в медицинские учреждения. Услуга доступна до шести раз в год, несмотря на отмену социального такси с 2026 года.
Социальные службы Даугавпилса напоминают: жители города с функциональными нарушениями движения, а также люди, передвигающиеся в инвалидных колясках, имеют право на бесплатную услугу специализированного автотранспорта. Эта услуга предназначена для поездок в медицинские и реабилитационные учреждения как в Даугавпилсе, так и в других регионах Латвии.
Проблема доступности медицинской помощи для людей с инвалидностью остается острой. Не все могут воспользоваться общественным транспортом или частным автомобилем, а с 1 января 2026 года самоуправление полностью прекратит предоставление услуги социального такси. В такой ситуации специализированный транспорт фактически становится единственной возможностью добраться до врача или на реабилитацию.
Право на получение услуги имеют лица, чье место жительства задекларировано в Даугавпилсе и у кого установлена первая или вторая группа инвалидности, а также дети с инвалидностью. Услуга предоставляется и в тех случаях, когда передвижение существенно затруднено и человек не способен пользоваться ни общественным, ни частным транспортом.
Отдельно предусмотрена перевозка людей с инвалидностью, которые по состоянию здоровья должны транспортироваться в лежачем положении. Это касается случаев, когда человек не может сидеть в кресле или инвалидной коляске и требуется специально оборудованный транспорт с возможностью фиксации. При этом услуга не предоставляется лицам, находящимся на лечении в стационарных медицинских учреждениях.
Специализированный транспорт можно получить не более шести раз в год. Он предназначен исключительно для поездок в лечебные и реабилитационные учреждения в Даугавпилсе и по всей территории Латвии. Несмотря на отказ самоуправления от социального такси в будущем, власти подчеркивают, что бесплатный специализированный автотранспорт для соответствующих категорий жителей сохранится.
Чтобы воспользоваться услугой, необходимо подать заявление в Социальную службу, указав цель поездки, дату, время и необходимость сопровождения, если человеку не предоставлен ассистент за счет государства. Социальная служба призывает жителей заранее планировать поездки и своевременно подавать заявки. Это особенно важно с учетом ограниченного количества поездок и индивидуальных потребностей людей с серьезными нарушениями здоровья. Для многих из них вопрос транспорта напрямую связан не с удобством, а с возможностью вообще получить медицинскую помощь. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 654 40923, 2640 9763.