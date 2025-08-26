Пора экономить: жителям Латвии советуют покупать одежду в секонд-хендах, а старые вещи - не выбрасывать
Безотходный образ жизни помогает делать более разумный выбор и готовиться к школе, делая меньше расходов. "Родители могут сэкономить средства, а дети учатся осознавать свои привычки и влияние на окружающую среду", - дает советы латвийское предприятие AJ Power Recycling.
1. Посмотрите, что еще пригодно к использованию
Прежде чем идти в магазин, проверьте, что из прошлого года еще можно использовать — тетради, канцелярские товары, рюкзак или спортивные принадлежности.
Нередко в шкафах находятся вещи в хорошем состоянии, которые ребенку уже не подходят по размеру или возрасту. В таком случае подумайте, кому они могут пригодиться дальше — братьям, сестрам, детям друзей или на благотворительность.
2. В магазин со списком
После ревизии дома родителям вместе с детьми стоит составить точный список необходимых вещей и обсудить, нужно ли все покупать только новое. Список помогает избежать импульсивных покупок и заранее продумать, где выгоднее приобрести товары, сравнивая цены и предложения.
Часто предварительное исследование позволяет найти более качественные вещи по более низкой цене. Это также помогает обратить внимание на упаковку — стоит отдавать предпочтение товарам с минимальной или перерабатываемой упаковкой.
3. Выбирайте более качественные вещи, которые служат дольше
При выборе рюкзаков, обуви и верхней одежды важно оценить качество и, если возможно, вложить немного больше в товары с более долгим сроком службы или гарантией. Ребенок сможет носить их дольше, а потом передать младшим детям.
Нейтральный дизайн делает вещи еще более универсальными. Часто качественные товары упакованы более продуманно и создают меньше отходов.
4. Многоразовые контейнеры и бутылки
В список покупок рекомендуется включить многоразовую бутылку для воды. Одноразовые бутылки создают лишние отходы, поэтому лучше выбрать моющуюся металлическую или из перерабатываемого пластика.
В школах все чаще устанавливаются станции для пополнения питьевой воды. Если в школу планируется брать еду, желательно использовать многоразовый ланч-бокс или уже имеющуюся дома посуду и тканевые мешочки, уменьшая количество одноразовой упаковки.
5. Обмен вещами и вторичный рынок
Дети быстро растут, и вещи часто служат лишь один сезон. Поэтому полезно участвовать в обменных ярмарках или искать, например, подержанные, но качественные комплекты одежды. Это позволяет экономить и сокращать количество текстильных и других отходов.
В Латвии широко доступны магазины подержанной одежды, онлайн-платформы и группы в соцсетях, где можно быстро и удобно найти как новые, так и немного ношеные детские вещи, обувь и рюкзаки. Нередко у других родителей дома есть лишние школьные принадлежности, которые они с радостью передадут тем, кому они нужны.
Самое время перестать сорить деньгами. Как писал Otkrito.lv, даже премьер-министр Эвика Силиня недавно заговорила о необходимости мер жесткой экономии.