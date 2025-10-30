"Пока я председатель, российских каналов в Латвии не будет": заявление главы NEPLP Ивара Аболиньша
Глава Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) Ивар Аболиньш заявил, что ретрансляция российских телеканалов в Латвии не будет восстановлена. По его словам, запрет существенно ослабил влияние российской пропаганды, а возврат к прежней практике невозможен ни юридически, ни политически.
Сегодня утром в эфире передачи «900 секунд» на TV3 Ивар Аболиньш отметил, что запрет российских телеканалов в Латвии значительно снизил влияние российской пропаганды на общество.
«Большая часть людей была просто отключена от этих каналов. Это больше не является свободно доступным и не считается престижным. Если бы эти каналы не были заблокированы, ситуация была бы гораздо тяжелее», — сказал он, подчеркнув, что также заблокированы сотни опасных для безопасности интернет-сайтов.
Аболиньш подтвердил, что ретрансляция российских телеканалов в Латвии не будет возобновлена, поскольку для этого нет ни юридических, ни политических оснований.
«Пока я являюсь председателем NEPLP, ретрансляция не будет восстановлена. Латвия не может вернуть эти программы», — подчеркнул он.
В то же время Аболиньш признал, что полностью заблокировать пропагандистский контент невозможно, однако совет постоянно следит за ситуацией и ежемесячно фиксирует около 300 тысяч неудачных попыток доступа к заблокированным сайтам.
Говоря о медиаграмотности общества, Аболиньш отметил, что эта сфера всё ещё недостаточно развита. «Уровень медиаграмотности в обществе не очень высокий. Этому нужно обучать уже с дошкольного возраста, чтобы люди умели критически воспринимать информацию», — сказал он, добавив, что сегодня NEPLP представит новейшее исследование о медиаграмотности жителей Латвии.
Кроме того, Аболиньш подверг критике распределение средств Фонда поддержки СМИ, указав, что государственное финансирование иногда выделяется малозначительным проектам. «Например, около 30 тысяч евро выделены порталу с несколькими тысячами подписчиков. Это непонятно. Мы также возражаем против нового порядка, который может поставить под угрозу медиаразнообразие», — пояснил он.
Руководитель NEPLP также отметил важность объединения общественных СМИ, особенно подчеркнув перемены в Latvijas Radio. «Это самая масштабная реформа в медиаотрасли за последние 35 лет. Принято решение ликвидировать Latvijas Radio 4 и сократить присутствие русского языка в общественных СМИ. Эти изменения необходимы и значимы для всей медийной среды Латвии», — подчеркнул Аболиньш.