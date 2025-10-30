"Пока я председатель, российских каналов в Латвии не будет": заявление главы NEPLP Ивара Аболиньша

«Большая часть людей была просто отключена от этих каналов. Это больше не является свободно доступным и не считается престижным. Если бы эти каналы не были заблокированы, ситуация была бы гораздо тяжелее», — сказал он, подчеркнув, что также заблокированы сотни опасных для безопасности интернет-сайтов.