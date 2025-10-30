Музыка, в которой живет Латвия: Лиепайский симфонический оркестр продолжает путь Браунса по стране
После триумфа концертной программы «Mārtiņš Brauns. Dziesma par spēli», завоевавшей признание публики и критиков в Лиепае, в концертном саду Pūt, vējiņi!, Лиепайский симфонический оркестр в ноябре подарит слушателям незабываемые музыкальные вечера также в Цесисе, Резекне, Елгаве и Вентспилсе.
Под руководством дирижёра Андриса Вейсманиса оркестр вместе с солистами Ренарсом Кауперсом, Даумантсом Калниньшем и Иевой Керевицей исполнит как пронзительно меланхоличные, так и иронично-молодёжные песни, завоевавшие сердца многих: «Dziesma par spēli», «Daugaviņa», «Dzied’ ar mani tautu meita», «Es nesatiku», «Lielais Alberts», «Mīla ir kā uguns», «Mūžīgā pilsēta» и другие.
Симфонические аранжировки Эмилса Зилбертса мастерски раскрывают многогранность творчества Браунса, соединяя элементы популярной и академической музыки и приглашая слушателей в увлекательное путешествие по музыкальному миру легендарного латвийского композитора.
Концерты, прошедшие летом 2024 года в Лиепае под названием «Mārtiņš Brauns. Dziesma par spēli», получили широкое признание и были выдвинуты на осеннее голосование престижной культурной премии общественных СМИ «Kilograms kultūras 2024», победив в зрительском голосовании в категории «Событие».
Как отмечается в Латвийской национальной энциклопедии, Мартиньш Браунс (1951–2021) — художник с богатейшим спектром творчества, охватывающим рок- и поп-музыку, театральные и кинопроизведения, хоровые и академические сочинения. Он был руководителем группы Sīpoli (1977–1986) и музыкальным руководителем камерного хора Sindi putnu dārzs (1987–1992).
В 1970 году Браунс поступил в Латвийскую государственную консерваторию имени Язепа Витола, на отделение композиции в класс симфониста Адольфа Скулте, временно отказавшись от занятий рок-музыкой. В 1975 году окончил консерваторию, получив квалификацию композитора и преподавателя музыкально-теоретических дисциплин. Его дипломной работой стала симфоническая баллада «Tālavas taurētājs», повторно исполненная лишь в 2020 году Лиепайским симфоническим оркестром под управлением Айнарса Рубикса.
Ещё будучи студентом, Браунс начал работать в Драматическом театре (ныне — Латвийский национальный театр) заведующим музыкальной частью и написал музыку к нескольким спектаклям. В репертуар театра вошла также блюзовая программа Браунса, которую исполнял его ансамбль, известный под неофициальным названием Sīpoli.
В 1980 году группа Sīpoli получила громкую известность благодаря участию в Тбилисском рок-фестивале, после чего последовали другие фестивали, где музыка коллектива под руководством Браунса неизменно вызывала интерес. Из-за оригинальности и своеобразия его произведений ансамблю было трудно вписаться в общую латвийскую поп-сцену. В основном композитор создавал для своего ансамбля масштабные формы — развернутые песенные циклы и сюиты на основе качественной поэзии.
Даже в отсутствие автора имя Браунса стало широко известно благодаря музыке, написанной в 1988 году для постановки Райниса «Daugava» в Валмиерском драматическом театре. Песня «Saule, Pērkons, Daugava» стала почти неофициальным гимном Латвии, а в 2014 году — гимном движения за независимость Каталонии на северо-востоке Испании.
Расписание концертов:
- Цесис, концертный зал Cēsis — 21 ноября 2025 года, 19:00
- Резекне, Латгальское посольство Gors — 22 ноября 2025 года, 18:00
- Елгава, Дом культуры — 28 ноября 2025 года, 19:00
- Вентспилс, Театр Jūras vārti — 29 ноября 2025 года, 19:00