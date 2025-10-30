Музыка, в которой живет Латвия: Лиепайский симфонический оркестр продолжает путь Браунса по стране

В 1980 году группа Sīpoli получила громкую известность благодаря участию в Тбилисском рок-фестивале, после чего последовали другие фестивали, где музыка коллектива под руководством Браунса неизменно вызывала интерес. Из-за оригинальности и своеобразия его произведений ансамблю было трудно вписаться в общую латвийскую поп-сцену. В основном композитор создавал для своего ансамбля масштабные формы — развернутые песенные циклы и сюиты на основе качественной поэзии.