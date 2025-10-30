В последний день недели Латвию накроют дожди и туман

Температура воздуха и ночью, и в пятницу днем составит +6...+11 градусов. В ближайшие сутки небо будет затянуто облаками, местами ожидается туман. Днем во многих районах пройдет небольшой кратковременный дождь. По мере прохождения центра циклона над Латвией будет дуть слабый до умеренного ветер переменного направления, утром на южном побережье Курземе возможны порывы северо-западного ветра до 20 метров в секунду. Днем будет дуть слабый до умеренного западный, северо-западный ветер.