ВИДЕО: может ли грозить штраф за ожидание в очереди на замену шин в сервисе? Поясняет полиция
15 ноября очевидец в Зиепниеккалнсе заснял длинные очереди автомобилей у шинного центра RVT на улице Зиепниеккална, 23a. Поскольку многие водители откладывают замену зимних шин до последнего момента, у сервиса регулярно накапливаются машины — нередко и на проезжей части.
Очевидцы отмечают, что на этом участке "вечно" закрыта одна полоса из-за строительных работ на Южном мосту, поэтому ситуация становится еще напряженнее. Очереди видны и на другой стороне дороги. Разрешено ли это?
Объяснение от Государственной полиции
Государственная полиция отмечает, что при надзоре за движением обращает внимание на места, где остановка или стоянка транспорта может создать опасность или помешать движению других участников дорожного движения. Если поступает информация о подобной ситуации, полиция проверяет конкретный участок.
Согласно Правилам дорожного движения:
- остановка — это остановка транспорта на срок до 5 минут, если происходит посадка/высадка пассажиров или погрузка/разгрузка груза;
- стоянка — более длительная остановка или остановка, не связанная с пассажирами или грузом.
Поэтому автомобили, стоящие в очереди на замену шин без активной посадки/высадки, чаще всего считаются стоящими транспортными средствами.
Полиция напоминает, что останавливаться и стоять запрещено, если:
- расстояние между сплошной линией, противоположным краем проезжей части или разделительной полосой и транспортным средством составляет менее 3 метров;
- транспортное средство мешает другим выезжать, заезжать или передвигаться, включая пешеходов.
Иными словами — если очереди к шинному сервису сужают проезжую часть менее чем до трех метров или мешают движению, такая стоянка не разрешена.
Муниципальная полиция: жалоб не поступало
Рижская муниципальная полиция сообщает, что за последние два года по этой ситуации не зарегистрировано ни одного вызова. Также на этом участке нет запрещающих знаков, которые ограничивали бы остановку или стоянку.
Однако это не означает, что любая стоянка автоматически законна — общие Правила дорожного движения остаются в силе.
Ситуацию осложняют строительные работы
На улице Зиепниеккална продолжается четвертая очередь работ на Южном мосту: расширяются съезды и перестраиваются инженерные сети. Часть проезжей части сужена, поэтому очереди клиентов сервиса быстрее становятся препятствием для движения. В рамках проекта будет построена улица Яниса Чаксте и связанная с ней инфраструктура на участках от улицы Валдекю до Зиепниеккална и от Виенибас гатве до Валдекю. Также будут проведены работы по сооружению и перестройке инженерных коммуникаций и благоустройству территории. В результате будет упорядочена сеть улиц, улучшена пропускная способность и повышена безопасность в ближайших жилых районах. Планируется, что работы завершатся в 2027 году.