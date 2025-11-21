ВИДЕО: может ли грозить штраф за ожидание в очереди на замену шин в сервисе? Поясняет полиция

На улице Зиепниеккална продолжается четвертая очередь работ на Южном мосту: расширяются съезды и перестраиваются инженерные сети. Часть проезжей части сужена, поэтому очереди клиентов сервиса быстрее становятся препятствием для движения. В рамках проекта будет построена улица Яниса Чаксте и связанная с ней инфраструктура на участках от улицы Валдекю до Зиепниеккална и от Виенибас гатве до Валдекю. Также будут проведены работы по сооружению и перестройке инженерных коммуникаций и благоустройству территории. В результате будет упорядочена сеть улиц, улучшена пропускная способность и повышена безопасность в ближайших жилых районах. Планируется, что работы завершатся в 2027 году.