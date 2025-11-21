ФОТО: после масштабной реконструкции за 1,3 млн евро LIDO возвращается в Domina Shopping

Это уже второй ресторан LIDO в Латвии, где внедрена концепция самообслуживания, предполагающая, что гости могут накладывать себе еду самостоятельно. Такой формат успешно зарекомендовал себя в прошлом году в ресторане LIDO в торговом центре Rīga Plaza — потоки посетителей стали обслуживаться быстрее, уменьшилось количество пищевых отходов и улучшилась рабочая среда для сотрудников. В апреле этого года открылся также первый ресторан самообслуживания LIDO в Эстонии — в квартале Ротерманни в Таллине.