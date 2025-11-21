Реконструированный ресторан LIDO в Domina Shopping
ФОТО: после масштабной реконструкции за 1,3 млн евро LIDO возвращается в Domina Shopping
В пятницу, 21 ноября, после реконструкции в торговом центре Domina Shopping вновь открывается ресторан LIDO. За два месяца в ресторане была проведена перепланировка, обновлён интерьер и модернизирована зона обслуживания клиентов, а также введён формат самообслуживания. Инвестиции в реновацию ресторана площадью 1289 м² составили 1,3 миллиона евро.
«Ресторан LIDO в торговом центре Domina Shopping был открыт более 11 лет назад и за это время стал популярным местом для бизнес-ланчей и семейных обедов среди жителей района и работающих поблизости сотрудников. Реконструкция позволила сделать его визуально привлекательнее, современнее и более соответствующим ритму нынешней жизни», — с удовлетворением отмечает председатель правления LIDO Рита Аузиня.
В ходе реконструкции были улучшены планировка и интерьер ресторана, при этом сохранены элементы, характерные для бренда. Ремонт проведён также в комнатах отдыха сотрудников, которые были оснащены новой современной и эргономичной мебелью. Ежедневную работу облегчат современные технологии — посудомоечная машина, пылесосы, моечные устройства и другое оборудование.
Обновлённый ресторан в т/ц Domina Shopping предложит широкий ассортимент — до 350 различных блюд, включая ассортимент LIDO street food AS[H]ais — вкусные бургеры и закуски. Ресторан сможет одновременно принять более 300 посетителей.
Ресторан LIDO Domina Shopping является также одной из ключевых баз сегмента доставки во всей сети LIDO, формируя почти треть всего оборота доставок: в 2024 году — 28,8%, а за первые девять месяцев 2025 года — 27,7% общего количества доставок. Благодаря модернизированной кухне и более эффективной организации работы ресторан станет ещё результативнее — как в обслуживании гостей на месте, так и доставки.
Это уже второй ресторан LIDO в Латвии, где внедрена концепция самообслуживания, предполагающая, что гости могут накладывать себе еду самостоятельно. Такой формат успешно зарекомендовал себя в прошлом году в ресторане LIDO в торговом центре Rīga Plaza — потоки посетителей стали обслуживаться быстрее, уменьшилось количество пищевых отходов и улучшилась рабочая среда для сотрудников. В апреле этого года открылся также первый ресторан самообслуживания LIDO в Эстонии — в квартале Ротерманни в Таллине.