Главное событие красоты года: Baltic Beauty 2025 отмечает 20-летие на Кипсале

В течение трёх дней на Кипсале специалисты смогут познакомиться с новыми тенденциями индустрии, встретиться с клиентами и развить деловые контакты, а посетители — испытать новейшие продукты и услуги, понаблюдать за конкурсами и показами мастеров массажа, парикмахеров и визажистов. В