Главное событие красоты года: Baltic Beauty 2025 отмечает 20-летие на Кипсале
С 31 октября по 2 ноября в Риге пройдет крупнейшее в Балтии мероприятие индустрии красоты — выставка Baltic Beauty 2025, где будут представлены самые актуальные тенденции в сфере красоты и соберутся профессионалы и любители со всего мира. Кстати, в этом году выставка отмечает 20-летний юбилей.
В течение трёх дней на Кипсале специалисты смогут познакомиться с новыми тенденциями индустрии, встретиться с клиентами и развить деловые контакты, а посетители — испытать новейшие продукты и услуги, понаблюдать за конкурсами и показами мастеров массажа, парикмахеров и визажистов. В
Открытие выставки Baltic Beauty 2025 состоится 31 октября в 12:00 в павильоне №2.
В церемонии открытия примут участие:
- Виестурс Тиле, председатель правления Международной выставочной компании BT 1;
- Кристине Чернявска, руководитель выставки Baltic Beauty;
- Ирина Евсеева, руководитель раздела «Мир красоты волос» выставки.
Сразу после открытия, в честь 20-летнего юбилея, на Главной сцене состоится церемония чествования многолетних партнеров выставки.
Около 13:00 на Главной сцене выступят организаторы Baltic Beauty Awards 2025 — руководитель выставки Кристине Чернявска, главный редактор портала E-Beauty.lv Анжела Лужнова и председатель жюри Людмила Ставро-Фрейберга. Они объявят самые инновационные и выдающиеся косметические продукты. Отметим, что премия Baltic Beauty Awards проводится впервые, и участвовать в ней могли только участники выставки в трёх категориях:
- Лучшая инновационная формула по уходу за кожей;
- Лучшая инновационная формула по уходу за волосами;
- Инновация бренда стран Балтии.
С 31 октября по 2 ноября в Кипсале более 340 компаний из 18 стран представят последние достижения в области косметики, технологий, процедур и рабочих методов. Среди участников — известные латвийские бренды GMT, Labrains, Silvanols, Kermen, One:Zero, а также зарубежная косметика, впервые появившаяся на нашем рынке.
В рамках выставки пройдут ценные конференции, профессиональные конкурсы, мастер-классы, семинары, демонстрации массажа и открытая дискуссия «Откровенно о красоте», доступная всем посетителям «Baltic Beauty 2025».
