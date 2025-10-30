Главное событие красоты года: Baltic Beauty 2025 отмечает 20-летие на Кипсале
Крупнейшая выставка красоты Балтии празднует 20-летие!
С 31 октября по 2 ноября в Риге пройдет крупнейшее в Балтии мероприятие индустрии красоты — выставка Baltic Beauty 2025, где будут представлены самые актуальные тенденции в сфере красоты и соберутся профессионалы и любители со всего мира. Кстати, в этом году выставка отмечает 20-летний юбилей.

В течение трёх дней на Кипсале специалисты смогут познакомиться с новыми тенденциями индустрии, встретиться с клиентами и развить деловые контакты, а посетители — испытать новейшие продукты и услуги, понаблюдать за конкурсами и показами мастеров массажа, парикмахеров и визажистов.

Открытие выставки Baltic Beauty 2025 состоится 31 октября в 12:00 в павильоне №2.

В церемонии открытия примут участие:

  • Виестурс Тиле, председатель правления Международной выставочной компании BT 1;
  • Кристине Чернявска, руководитель выставки Baltic Beauty;
  • Ирина Евсеева, руководитель раздела «Мир красоты волос» выставки.

Сразу после открытия, в честь 20-летнего юбилея, на Главной сцене состоится церемония чествования многолетних партнеров выставки.

Около 13:00 на Главной сцене выступят организаторы Baltic Beauty Awards 2025 — руководитель выставки Кристине Чернявска, главный редактор портала E-Beauty.lv Анжела Лужнова и председатель жюри Людмила Ставро-Фрейберга. Они объявят самые инновационные и выдающиеся косметические продукты. Отметим, что премия Baltic Beauty Awards проводится впервые, и участвовать в ней могли только участники выставки в трёх категориях:

  • Лучшая инновационная формула по уходу за кожей;
  • Лучшая инновационная формула по уходу за волосами;
  • Инновация бренда стран Балтии.

С 31 октября по 2 ноября в Кипсале более 340 компаний из 18 стран представят последние достижения в области косметики, технологий, процедур и рабочих методов. Среди участников — известные латвийские бренды GMT, Labrains, Silvanols, Kermen, One:Zero, а также зарубежная косметика, впервые появившаяся на нашем рынке.

В рамках выставки пройдут ценные конференции, профессиональные конкурсы, мастер-классы, семинары, демонстрации массажа и открытая дискуссия «Откровенно о красоте», доступная всем посетителям «Baltic Beauty 2025».

Программа мероприятий доступна по ссылке.

На выставке косметические товары и услуги представят в двух залах более 300 производителей как минимум из 13 стран, пройдут четыре конференции, более 40 профессиональных конкурсов, а также мастер-классы и семинары.

