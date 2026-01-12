Без согласия семьи: как пансионаты Латвии передают умерших "своим" похоронным бюро

У матери Эрика (имя изменено) в возрасте 86 лет здоровье резко ухудшилось. Родственники решили, что безопаснее ей будет в учреждении социального ухода. После длительных поисков единственное свободное место нашлось в частном пансионате Liepa в Риге. Договор был заключен в октябре прошлого года. Эрика удивило, что когда он захотел навестить свою мать, его к ней не пустили, пояснив, что визит нужно заявлять за день заранее. Руководитель по коммуникациям пансионата Оскар Купчс сообщил передаче, что это внутренний порядок регулирования потока посетителей: «Если сейчас позвонят через минуту, у нас будет очередь».