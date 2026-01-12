Без согласия семьи: как пансионаты Латвии передают умерших "своим" похоронным бюро
Родственники клиентки частного пансионата Liepa узнали о ее смерти лишь после того, как тело без согласования уже отправили в морг партнерского похоронного бюро. Этот случай вскрыл непрозрачную практику в сфере социального ухода и похоронных услуг.
Родственники клиентки частного центра социального ухода Liepa после ее смерти были поставлены перед фактом — ее тело без согласования уже было доставлено в морг конкретного похоронного бюро. Об этом сообщает передача Латвийского телевидения «de facto»: хотя Министерство благосостояния и Совет по конкуренции подчеркивают, что пансионаты должны выбирать поставщика похоронных услуг в конкурсном порядке, часть центров социального ухода выбирает партнеров без такой процедуры.
У матери Эрика (имя изменено) в возрасте 86 лет здоровье резко ухудшилось. Родственники решили, что безопаснее ей будет в учреждении социального ухода. После длительных поисков единственное свободное место нашлось в частном пансионате Liepa в Риге. Договор был заключен в октябре прошлого года. Эрика удивило, что когда он захотел навестить свою мать, его к ней не пустили, пояснив, что визит нужно заявлять за день заранее. Руководитель по коммуникациям пансионата Оскар Купчс сообщил передаче, что это внутренний порядок регулирования потока посетителей: «Если сейчас позвонят через минуту, у нас будет очередь».
В один из декабрьских дней, когда визит был заявлен, встретиться с матерью уже не удалось — спустя два месяца в пансионате она умерла. В телефонном разговоре сотрудница пансионата, сообщая о смерти, добавила, что останки уже были вывезены в морг конкретного похоронного бюро.
«В этом случае простое произвольное перемещение вызвало вопрос - почему? Когда за перевозку в пределах Риги это похоронное бюро запросило 290 евро, тогда, возможно, и появился ответ», — сказал Эрик. После претензий цену удалось снизить до 220 евро.
Останки покойной были доставлены в похоронное бюро Atvadas. С этой компанией у учреждения есть договор об организации похорон для тех клиентов, у которых нет родственников. Однако в договоре с Эриком такие действия предусмотрены не были. «Это первый случай, когда возникает какая-либо проблема. Мы работаем 20 лет. Мы работаем с Atvadas — крупнейшим похоронным бюро в Латвии, самым узнаваемым и, на мой взгляд, самым солидным. Я не понимаю, в чем проблема», — заявил Оскар Купчс.
В разговоре представители пансионата предоставляли противоречивую информацию и не видели своей ответственности. «Если человеку хочется найти проблему, он ее найдет», — сказала директор пансионата Лариса Ефимова.
В Бюро омбудсмена такую позицию — как ограничения визитов родственников, так и несогласованные действия после смерти клиента — оценивают как недопустимую. Там подчеркивают: у учреждения социального ухода должна быть заранее четкая процедура, и семья должна знать, что будет происходить в случае смерти клиента. «Пока семья думает, какую похоронную компанию выбрать — ту, с которой у центра стандартный договор, или искать свою — было бы нормально, чтобы существовало отдельное помещение, где покойного временно размещают. С уважением. С уважением к ушедшему и с уважением к тем людям, с которыми он жил в одной комнате», — подчеркнула руководитель отдела коммуникаций Бюро омбудсмена Рута Силиня.
Министерство благосостояния поясняет — нормативные акты не устанавливают, как быстро умерший должен быть вывезен из центра социального ухода. Однако сначала необходимо уведомить родственников, а организацию похорон начинать только в том случае, если никто не берет это на себя. Опрос пансионатов, проведенный передачей «de facto», показывает: действия центров в случае смерти клиента обычно определяются договором. При этом подходы различаются: одни информируют о компании, которая доставит останки в морг, другие сначала ждут решения родственников.
«После смерти клиента его перевозят в морг. Если у клиента есть родственники, мы информируем их о месте нахождения тела и поставщике услуг морга. Если родственников нет, то компания, с которой заключен договор, осуществляет похороны», — сообщила директор Рижского центра социального ухода Mežciems Солвита Рудовича. В свою очередь руководитель отдела по связям с общественностью частного пансионата Magnum Social & Medical Care Криста Тейване подчеркнула, что они «ни в коем случае не осуществляют перемещение или хранение тела умершего без информирования родственников».
«У родственников есть возможность самостоятельно выбрать похоронную компанию, которую они указывают при поступлении клиента в центр ухода. Если компания не выбрана, мы предлагаем SIA Atvadas как минимум для транспортировки покойного и использования морга. Обычно родственники также используют эту компанию для организации похорон», — написала директор центра Pārdaugava объединения Latvijas Samariešu apvienība Илзе Рагозина.
Эрика удивило и общение с похоронным бюро. У него сложилось впечатление, что сотрудники обладают обширной информацией о пенсии умершей, семейном враче, и они настойчиво предлагали сами оформить свидетельство о смерти и пособие на похороны: «Мы сами едем к семейному врачу за справкой. А они нам звонят: не ездите, наши ребята уже стоят в очереди».
Директор похоронного агентства Atvadas Андрей Рачковский сначала согласился на интервью и подчеркнул, что компания считает себя честным поставщиком услуг, однако позже от комментариев отказался.
Закон в настоящее время позволяет без особых трудностей фактически любому взять на себя организацию похорон и получить за это пособие. Эту процедуру пока не планируют менять. «Если бы агентству нужно было оценивать права (вдруг у умершего 10 детей), то, к сожалению, умерший долго оставался бы непогребенным. Но эта услуга предназначена именно для того, чтобы достойно проводить человека в последний путь», — пояснила руководитель отдела методического руководства по пенсиям VSAA Эгита Осe.
Для снижения рисков мошенничества Государственное агентство социального страхования сообщает Службе государственных доходов о людях, которые в течение года запрашивают пособие на похороны более трех раз. За 2025 год сообщено о 17 лицах, за 2024 год — о 18.
Договор с похоронной компанией Atvadas имеется у нескольких пансионатов. Также в анализе Совета по конкуренции, проведенном десять лет назад, эта фирма чаще других упоминалась как партнер пансионатов.
Передача «de facto» выяснила, что Рижское самоуправление и ряд частных пансионатов, в отличие от учреждений, находящихся в подчинении государства, не проводят конкурс для выбора поставщика похоронных услуг. «Здесь нет отношений покупки и продажи услуги, соответственно конкурс не требуется. Необходимо решить ситуацию, чтобы останки не находились в центре социального ухода, и каждый центр социального ухода это организует», — считает руководитель Социального управления Департамента благосостояния Рижской Думы Мартиньш Моорс.
Тем не менее Министерство благосостояния и Совет по конкуренции настаивают — пансионаты, оказывающие услуги, оплачиваемые государством или самоуправлением, должны выбирать поставщика похоронных услуг в конкурсном порядке.
«Необоснованно, что без публичной закупки умерший передается в морг. В любом случае всегда должна быть процедура публичной закупки, на основании которой выбирается поставщик услуги», — заключил директор департамента по содействию конкуренции Совета по конкуренции Антис Апситис.