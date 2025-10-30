Откладывая деньги, латвийцы теряют выгоду, часто не осознавая этого
Жители Латвии начинают все более сознательно откладывать деньги, но примерно 80 % по-прежнему не используют весь потенциал накопления.
Правильный выбор депозита, чёткая структура и регулярный подход к накоплению позволяют не только сохранить стоимость своих денег, но и шаг за шагом приумножать своё финансовое благосостояние, заявили в латвийском филиале Bigbank.
В Латвии накопления населения продолжают расти – в октябре 2025 года объём вкладов домохозяйств превысил 11,4 млрд евро, что на 4,1 % больше, чем в начале 2025 года, и на 9 % больше, чем в октябре 2024 года, свидетельствуют данные Банка Латвии.
Сравнивая поквартально, мы видим, что самый быстрый рост наблюдался во втором квартале этого года, когда остаток вкладов домохозяйств в латвийских коммерческих банках увеличился на 3 %. Для сравнения, в третьем квартале этого года рост составил всего 0,3 %.
Данные о портфеле вкладов группы Bigbank за третий квартал 2025 года показывают рост на 7 %, и на конец квартала объем составил уже 1,4 млрд евро. В свою очередь, общий портфель вкладов в третьем квартале вырос на 3 %, достигнув 2,7 млрд евро, что на 20 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.
“Эти данные подтверждают, что люди по-прежнему выбирают безопасность. Однако значительная часть денег на вкладах “не зарабатывает”, поскольку хранится на счетах без процентов. Как показывает статистика Банка Латвии, депозиты овернайт, или деньги на счетах жителей, составляют 9,1 млрд евро, или 79,3 % от общего объема накоплений – это средства, которым не позволяется работать”, – говорит руководитель латвийского филиала Bigbank Эдгар Сургофтс.
Он видит здесь парадокс: люди активно откладывают, но не используют возможности заработать. Даже небольшая процентная ставка помогает сохранить стоимость денег. В противном случае они медленно теряют покупательную способность из-за инфляции.
“За годы пандемии и инфляции люди привыкли копить на “подушку безопасности” – в условиях неопределенности это было мерой самозащиты. Сейчас ситуация меняется, и накопления всё чаще создаются с конкретной целью – на путешествия, жильё, будущее детей или образование – и это очень позитивно”, – говорит руководитель филиала.
Эксперты Bigbank обобщили наиболее распространённые ошибки, которые жители Латвии допускают при создании накоплений.
1. Небрежно оценивают, где хранить свободные средства
Мы уже выяснили, что почти 80 % накоплений жителей Латвии “спят“ на текущих счетах, и банки в реальности очень редко выплачивают по ним проценты. Большинство оставшихся 20 % вкладчиков обращают внимание только на процентную ставку, которая отнюдь не является единственным критерием. Выбирая наиболее выгодный для себя вид депозита, важно сравнить три вещи: ставки, доступность денег и срок.
Процентная ставка может быть фиксированной или переменной. Некоторые банки предлагают более высокую ставку в первые месяцы. Банк Латвии публикует сводку процентных ставок по депозитам всех кредитных учреждений на своем сайте, данные обновляются раз в неделю.
Доступность означает, насколько легко можно снять деньги, если они внезапно понадобятся. Сберегательный счёт обычно более гибок: например, Bigbank выплачивает деньги неограниченное количество раз в течение трёх рабочих дней, кроме того, не теряются уже накопленные проценты. В свою очередь, срочный вклад обеспечивает стабильность, поскольку ставка постоянна на протяжении всего срока вклада, но средства на нём “связаны”, то есть снять их можно только в конце срока.
Что касается срока, здесь работает принцип сложных процентов: чем дольше хранится вклад, тем быстрее растёт ваша прибыль. Рост прибыли особенно заметен для сберегательного счёта, где проценты выплачиваются ежемесячно. Срок вклада может составлять от нескольких месяцев до нескольких лет, и можно выбрать, будут ли проценты выплачиваться раз в месяц, раз в год или только в конце срока. Некоторые банки предлагают бонусную ставку за продление срока. “Не существует одного универсального решения. Разумнее разделить свои накопления на несколько счетов или вкладов, совмещая безопасность и возможность заработать”, – рекомендует Сургофтс.
2. Думают, что копить можно только большие суммы
Многие по-прежнему считают, что копить стоит только при наличии возможности откладывать крупную сумму. На самом деле, даже небольшие, но регулярные сбережения могут дать результаты в долгосрочной перспективе. Даже 100 евро на сберегательном счёте финансово выгоднее, чем та же сумма на счете без процентов.
По данным Центрального статистического управления, во втором квартале 2025 года средняя зарплата после уплаты налогов в Латвии составляла 1342 евро. Если направить эту сумму на сберегательный счёт со ставкой 2,5 % в течение первых двух месяцев и 2,4 % в дальнейшем, предполагая, что она останется неизменной, и откладывать ещё 10 % от зарплаты, или 134 евро, каждый месяц, то через год проценты составят около 25 евро, а общее накопление – около 2975 евро. С другой стороны, через пять лет процентный доход составит уже около 776 евро, а общая сумма вклада – почти 10 000 евро.
Важно помнить, что с 1 января 2025 года в Латвии доход от капитала, включая процентный доход, облагается налогом по ставке 25,5 %. Это учитывалось при расчёте. “Главное – не сумма, а привычка. Когда человек учится регулярно откладывать, он уже на пути к финансовой безопасности, поскольку укрепляется дисциплина, которая впоследствии позволяет ему достигать более крупных финансовых целей”, – говорит руководитель филиала Bigbank.
3. Не используют возможность откладывать разумнее
Чтобы накопления действительно работали вам на благо, стоит создать продуманную систему. Один счет можно выделить на непредвиденные расходы, а другой – на конкретную цель, например, на поездки или жильё. Это снизит риск расходов на неправильные цели.
Ещё один разумный шаг – автоматическое перечисление: установите дату и сумму, которую банк будет ежемесячно перечислять с вашего зарплатного счёта на сберегательный счёт. Такое накопление будет происходить без излишних раздумий.
Также стоит регулярно пересматривать ставки по депозитам, поскольку даже разница в 0,5 % может иметь существенный эффект в долгосрочной перспективе. Сравнить предложения разных банков можно на сайте Банка Латвии.
Важно, что банки Европейского союза предоставляют гарантию на все вклады до 100 000 евро.