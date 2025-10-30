Откладывая деньги, латвийцы теряют выгоду, часто не осознавая этого

По данным Центрального статистического управления, во втором квартале 2025 года средняя зарплата после уплаты налогов в Латвии составляла 1342 евро. Если направить эту сумму на сберегательный счёт со ставкой 2,5 % в течение первых двух месяцев и 2,4 % в дальнейшем, предполагая, что она останется неизменной, и откладывать ещё 10 % от зарплаты, или 134 евро, каждый месяц, то через год проценты составят около 25 евро, а общее накопление – около 2975 евро. С другой стороны, через пять лет процентный доход составит уже около 776 евро, а общая сумма вклада – почти 10 000 евро.