Любимый продукт латвийцев выходит на рынок Германии - понравится ли немцам наш Kārums?

Компания напоминает, что творожные сырки Kārums занимают третье место по популярности среди экспортных продуктов Food Union, уступая лишь сливочному сыру и сметане. В прошлом году Food Union экспортировала 380 тонн сырков, что на 52% больше, чем в 2023 году. В 2025 году рост экспорта прогнозируется примерно на 15% по сравнению с 2024 годом. В этом году среди новых экспортных рынков — Мальта, Бельгия и Сербия, а Украина, Литва и Эстония продолжают оставаться ключевыми рынками по доходам.