Любимый продукт латвийцев выходит на рынок Германии - понравится ли немцам наш Kārums?
Творожные сырки Kārums выходят на массовый рынок Германии: продукция латвийского бренда появится в более чем 800 магазинах сети Kaufland, что стало крупнейшим экспортным шагом компании Food Union в ЕС.
Food Union информирует, что Kārums начал сотрудничество с Kaufland, заключив соглашение о продаже сырков в более чем 800 магазинах сети по всей Германии. Глава Food Union в Латвии и Европе Артур Чиревскис отметил, что сотрудничество началось с трех самых популярных вкусов сырков Kārums — немцев угостят ванильным, шоколадным и клубничным.
Он добавил, что это партнёрство является значительным шагом вперёд для компании, поскольку из небольшого поставщика для этнических магазинов в Германии Food Union становится крупным поставщиком для сотен магазинов Kaufland по всей стране. Сети Kaufland и Lidl входят в состав немецкого розничного холдинга Schwarz Gruppe, одного из крупнейших торговых объединений в Европе.
Компания напоминает, что творожные сырки Kārums занимают третье место по популярности среди экспортных продуктов Food Union, уступая лишь сливочному сыру и сметане. В прошлом году Food Union экспортировала 380 тонн сырков, что на 52% больше, чем в 2023 году. В 2025 году рост экспорта прогнозируется примерно на 15% по сравнению с 2024 годом. В этом году среди новых экспортных рынков — Мальта, Бельгия и Сербия, а Украина, Литва и Эстония продолжают оставаться ключевыми рынками по доходам.
В прошлом году компания экспортировала продукцию в 30 стран, при этом объём экспорта составил треть от общего оборота — 45,7 миллиона евро.