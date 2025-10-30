Около 250 театральных деятелей Европы соберутся в театре "Дайлес", чтобы говорить о свободе, культуре и устойчивости
С 5 по 9 ноября в театре "Дайлес" в Риге пройдут два масштабных международных события — форум STAGES и конференция Европейской театральной конвенции (ETC). Мероприятия объединят около 250 представителей театральной индустрии, исследователей и культурных политиков со всей Европы. Их цель — обсудить роль театра в эпоху постправды, гибридных конфликтов и климатических вызовов, а также развитие устойчивых и демократичных форм сценического искусства.
Главная тема конференции — "Сцена для правды. Какой правды?" — обращает внимание на то, как театры реагируют на современные политические и культурные процессы. Программа включает лекции, панельные дискуссии, рабочие группы и показы более 20 спектаклей латвийских театров и танцевальных коллективов, от классики до современных постановок.
Среди участников — министр культуры Агнесе Лаце, художественный руководитель театра Виестурс Кайришс, режиссёры Мило Рау и Лукашс Тварковскис, социолог Паскаль Гилен, представитель "Творческой Европы" Хосе Мануэль Фернандес-Арохо, художественный руководитель фестиваля Homo Novus Санта Ремере, юрист и активист Санджей Сети, а также режиссёр и хореограф Дато Тавадзе.
Параллельно 5–6 ноября состоится заключительный форум STAGES (Sustainable Theatre Alliance for a Green Environmental Shift) — международный проект, посвящённый устойчивому развитию театра и "зелёному курсу". В нём участвуют 14 ведущих театральных организаций Европы и Азии, включая ETC, режиссёров Кэти Митчелл и Жерома Беля, а также представителей науки и дизайна. Латвию в альянсе представляет Рижский технический университет, который совместно с театром "Дайлес" выступает организатором форума.
По словам директора театра Юриса Жагарса, проведение этих мероприятий в Риге имеет особое значение:
"Латвия находится на перекрёстке истории и географии, где темы правды, свободы и идентичности ощущаются каждый день. Для нас большая честь принимать коллег со всей Европы, чтобы вместе говорить о будущем театра".
Оба события проходят при поддержке Европейского союза и направлены на укрепление позиций Латвии в международном театральном пространстве, демонстрируя её вклад в развитие современной и устойчивой сценической культуры.