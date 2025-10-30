Утверждены новые тарифы на тепло: где латвийцам придется платить больше, а где - меньше
С 1 ноября тарифы на тепловую энергию вырастут у семи поставщиков, что приведёт к подорожанию отопления в Сигулде, Цесисе, Гулбене, Икшкиле, Кулдиге, Олайне и Паролайне, а также в Саулкрасты и Звейниекциемсе, сообщили в Комиссии по регулированию общественных услуг (SPRK).
С 1 ноября утверждены следующие новые тарифы:
- SIA Adven Latvia в Цесисе — 82,24 евро/МВтч,
- SIA Adven Sigulda в Сигулде — 96,25 евро/МВтч,
- SIA Gren Gulbene (ранее Bioeninvest) в Гулбене — 69,72 евро/МВтч,
- SIA Ikšķiles māja в Икшкиле — 88,83 евро/МВтч,
- SIA Kuldīgas siltumtīkli в Кулдиге и волостях Кулдигского края — 72,09 евро/МВтч,
- AS Olaines ūdens un siltums в Олайне и Паролайне — 66,69 евро/МВтч,
- SIA Saulkrastu komunālserviss в Саулкрасты и Звейниекциемсе — 106,45 евро/МВтч.
С 1 ноября утверждены более низкие тарифы:
- SIA Bauskas novada komunālserviss — в Бауске 66,17 евро/МВтч, в Иецаве 70,22 евро/МВтч,
- SIA Jūrmalas siltums в Юрмале — 80,93 евро/МВтч,
- SIA Kokneses Komunālie pakalpojumi в Кокнесе и Бормани (Кокнесская волость) — 68,79 евро/МВтч,
- SIA MS siltums в волостях Мадлиене, Сунтажу, Лаубере, Кейпене и Таурупе — 71,36 евро/МВтч,
- SIA Rēzeknes siltumtīkli в Резекне — 76,59 евро/МВтч,
- SIA Rūjienas siltums в Руйене — 72,09 евро/МВтч,
- SIA Wesemann-Siltums (в Адажском крае, между улицами Убелю и Краступес) — 126,43 евро/МВтч.
Директор департамента энергетики SPRK Янис Негрибс отметил, что цены на природный газ на бирже остаются относительно стабильными, колеблясь в последние недели в диапазоне 30–35 евро/МВтч. «Это тот уровень, на котором завершился прошлый отопительный сезон. Цены могут немного вырасти из-за сезонных факторов, однако пока спрос на газ в Европе стабилен. Также стабильны, с незначительным повышением, цены на щепу — изменения связаны с сезонностью. Щепа во многих местах является основным топливом, используемым уже с начала отопительного сезона, в то время как газ применяется лишь при пиковых нагрузках. При этом следует учитывать, что текущие биржевые цены — не единственный фактор, влияющий на тарифы. Часть компаний заключила долгосрочные договоры на поставку топлива, поэтому даже при изменении биржевых цен они вынуждены закупать топливо по ранее зафиксированной цене. Таким образом, изменения тарифов необходимо рассматривать в контексте структуры затрат и условий договоров конкретного предприятия», — пояснил представитель SPRK.
По состоянию на конец октября SPRK рассматривает 28 полных проектов тарифов на тепловую энергию и четыре проекта, установленных самими предприятиями. Комиссия еженедельно получает новые тарифные проекты для оценки, причём у некоторых поставщиков тарифы меняются несколько раз в год.
SPRK напомнила, что существует два типа проектов тарифов:
- Полный тарифный проект, включающий проверку всех расходов, связанных с теплоснабжением.
- Разрешение самостоятельно устанавливать тарифы, если изменяется только цена на топливо, закупаемую тепловую или продаваемую электроэнергию.
В обоих случаях проекты подаются на рассмотрение SPRK, но различается срок их оценки.
Разрешения самостоятельно устанавливать тарифы выданы почти всем предприятиям теплоснабжения. При этом компании обязаны снизить тарифы, как только уменьшаются цены на топливо. Даже если такого требования нет, затраты на топливо учитываются при следующем пересмотре тарифов.
В рамках полного тарифного проекта оцениваются не только расходы на топливо, но и издержки на амортизацию, ремонтные работы, объёмы переданной тепловой энергии и другие факторы, которые также могут привести к изменению тарифа.