Утверждены новые тарифы на тепло: где латвийцам придется платить больше, а где - меньше

Директор департамента энергетики SPRK Янис Негрибс отметил, что цены на природный газ на бирже остаются относительно стабильными, колеблясь в последние недели в диапазоне 30–35 евро/МВтч. «Это тот уровень, на котором завершился прошлый отопительный сезон. Цены могут немного вырасти из-за сезонных факторов, однако пока спрос на газ в Европе стабилен. Также стабильны, с незначительным повышением, цены на щепу — изменения связаны с сезонностью. Щепа во многих местах является основным топливом, используемым уже с начала отопительного сезона, в то время как газ применяется лишь при пиковых нагрузках. При этом следует учитывать, что текущие биржевые цены — не единственный фактор, влияющий на тарифы. Часть компаний заключила долгосрочные договоры на поставку топлива, поэтому даже при изменении биржевых цен они вынуждены закупать топливо по ранее зафиксированной цене. Таким образом, изменения тарифов необходимо рассматривать в контексте структуры затрат и условий договоров конкретного предприятия», — пояснил представитель SPRK.