170 бесплатных проездных карт по Европе ждут 18-летних путешественников из Латвии - как их получить?

Молодёжь может подать заявку на бесплатные проездные карты для путешествий по Европе и знакомства с её культурой, сообщило Агентство международных молодёжных программ (JSPA). В рамках инициативы DiscoverEU программы Европейского союза (ЕС) Erasmus+ молодые люди смогут познакомиться с Европой. Начался приём заявок на новый этап инициативы, в ходе которого предлагается 40 000 проездных карт для 18-летних жителей Европы, в том числе 170 для молодых людей из Латвии.