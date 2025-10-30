170 бесплатных проездных карт по Европе ждут 18-летних путешественников из Латвии - как их получить?
Европейская инициатива DiscoverEU вновь предлагает 18-летним жителям Латвии шанс бесплатно путешествовать по Европе. До 13 ноября можно подать заявку на одну из 170 проездных карт, открывающих доступ к культуре и приключениям.
Молодёжь может подать заявку на бесплатные проездные карты для путешествий по Европе и знакомства с её культурой, сообщило Агентство международных молодёжных программ (JSPA). В рамках инициативы DiscoverEU программы Европейского союза (ЕС) Erasmus+ молодые люди смогут познакомиться с Европой. Начался приём заявок на новый этап инициативы, в ходе которого предлагается 40 000 проездных карт для 18-летних жителей Европы, в том числе 170 для молодых людей из Латвии.
Отобранные участники смогут путешествовать на поезде по Европе до 30 дней в период с 1 марта 2026 года по 31 мая 2027 года, открывая для себя новые страны, культуры и впечатления.
Подать заявку могут молодые люди, родившиеся в 2007 году, заполнив анкету на Европейском молодёжном портале и ответив на короткую викторину о ЕС. Приём заявок завершится 13 ноября в 13:00. Путешествовать можно индивидуально или в группе до пяти человек, соответствующих критериям участия.
Участники могут самостоятельно планировать маршрут по Европе или выбрать один из предложенных вариантов. Во время путешествия можно использовать карту скидок, которая даёт льготы, например, на транспорт, музеи, питание, проживание, посещение культурных мероприятий и достопримечательностей.
С 2018 года, когда инициатива DiscoverEU проводилась впервые, на 391 000 проездных карт подали заявки более полутора миллионов молодых людей со всей Европы, включая 10 503 участника из Латвии. С тех пор более 1000 латвийских молодых людей получили бесплатные проездные карты.