Путешественникам посоветовали всегда иметь в ручной клади два важных предмета
Никто не хочет задержек рейса или его внезапной отмены, но на случай подобных ситуаций эксперты по путешествиям настоятельно рекомендуют пассажирам хранить в ручной клади два важных предмета.
Команда Flash Pack, платформы социального туризма, составила подробный список предметов, которые следует держать в ручной клади. Помимо паспорта и проездных документов, есть два простых, но важных предмета, которые они советуют обязательно взять с собой на борт.
Это пара носков и запасное нижнее белье. Flash Pack пишет: «Хотя никто не хочет, чтобы зарегистрированный багаж задержали, мы предпочитаем жить по принципу “готовься к худшему, надейся на лучшее”. Перестрахуйтесь и положите в ручную кладь запасные носки и нижнее белье».
Пара чистых носков и белья пригодится и в случае значительной задержки или внезапной смены маршрута. В некоторых аэропортах есть душевые, но даже простая смена белья может стать настоящим облегчением после тяжелого дня в дороге.
Также Flash Pack советует класть в ручную кладь шумоподавляющие наушники с пледом — это особенно актуально для тех, кто беспокоится о гигиене, ведь, как известно, авиакомпании часто повторно используют эти вещи.
В то же время перед тем как брать в ручную кладь портативное зарядное устройство, следует изучить правила конкретной авиакомпании. Из-за недавних инцидентов с воспламенением пауэрбанков (содержащих литий-ионные батареи, трудные для тушения) все больше авиакомпаний вводят ограничения на их провоз. В Южной Корее, к примеру, после инцидента на рейсе Air Busan в багажной полке был обнаружен обгоревший пауэрбанк — именно там начался пожар.
Жизненно важные лекарства всегда должны находиться в ручной клади. Однако обязательно проверьте требования авиакомпании — возможно, потребуется рецепт или справка от врача, особенно если препарат в жидкой форме.
Наконец, рекомендуется брать с собой многоразовую бутылку для воды. Ее можно наполнить перед посадкой. Бортпроводники делились, что вода на борту может быть недостаточно чистой, так что лучше иметь свою.
Полный список ручной клади от Flash Pack:
- Паспорт;
- Портативное зарядное устройство;
- Украшения и ценности;
- Наушники;
- Косметичка с основными средствами (зубная щетка, салфетки, дезодорант и пр.);
- Жизненно важные лекарства;
- Многоразовая бутылка для воды;
- Носки и нижнее белье;
- Жевательная резинка или леденцы;
- Развлечения (книга, журнал, планшет);
- Маска для сна;
- Беруши;
- Подушка под шею;
- Компрессионные носки;
- Плед;
- Антисептик для рук.
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