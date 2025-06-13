Путешественникам посоветовали всегда иметь в ручной клади два важных предмета

В то же время перед тем как брать в ручную кладь портативное зарядное устройство, следует изучить правила конкретной авиакомпании. Из-за недавних инцидентов с воспламенением пауэрбанков (содержащих литий-ионные батареи, трудные для тушения) все больше авиакомпаний вводят ограничения на их провоз. В Южной Корее, к примеру, после инцидента на рейсе Air Busan в багажной полке был обнаружен обгоревший пауэрбанк — именно там начался пожар.