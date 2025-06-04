Эксперты вычислили наихудшие даты для полетов на самолете этим летом

Уже сейчас, за несколько недель до пикового сезона, европейская авиационная система испытывает серьезное напряжение. По данным нового анализа компании AirAdvisor, занимающейся правами авиапассажиров, количество рейсов в Европе к середине июня может превысить 36 тысяч в день. Компания изучила оперативный план сети EUROCONTROL на период с мая по июль, чтобы определить, когда и где вероятны самые серьезные задержки рейсов. Результаты должны помочь тем, кто еще не завершил планирование отпуска.