Эксперты вычислили наихудшие даты для полетов на самолете этим летом
С приходом солнечной погоды и началом летних каникул, в июне аэропорты по всей Европе начинают стремительно заполняться туристами. По мнению экспертов, этим летом для путешественников может наступить один из самых хаотичных периодов из-за сочетания перегруженного воздушного пространства, нехватки персонала и растущего числа пассажиров.
Уже сейчас, за несколько недель до пикового сезона, европейская авиационная система испытывает серьезное напряжение. По данным нового анализа компании AirAdvisor, занимающейся правами авиапассажиров, количество рейсов в Европе к середине июня может превысить 36 тысяч в день. Компания изучила оперативный план сети EUROCONTROL на период с мая по июль, чтобы определить, когда и где вероятны самые серьезные задержки рейсов. Результаты должны помочь тем, кто еще не завершил планирование отпуска.
Пятница, но не 13-е
Особенно напряженным обещает быть пятница, 28 июня, поскольку это начало пикового летнего расписания, когда авиакомпании резко увеличивают объемы рейсов. В этот день возрастает риск задержек, пропущенных пересадок и отмен рейсов.
AirAdvisor, например, указывает, что воздушное пространство Лондона будет находиться под особым давлением — уже сейчас, до начала летнего сезона, пунктуальность вылетов из Хитроу и Гатвика составляет менее 60%.
Понедельник - день тяжелый
Эксперты выделяют также этим летом все понедельники утром с 7 до 11 часов — это время высокого делового трафика. Задержки утренних коротких рейсов могут повлиять на стыковки в полдень.
Эксперты советуют предусматривать больше времени между рейсами или выбирать прямые маршруты.
Лучше вторник и среда
Тем не менее, избежать хаоса все же можно. Тем, кто еще не забронировал билеты, рекомендуют выбирать среду или вторник — эти дни показывают наилучшие показатели по своевременности вылетов, наименьшую загруженность в воздухе и меньшее количество отмен.
Пассажирам советуют заранее планировать поездки, закладывать запас времени в расписание и по возможности выбирать более спокойные дни для вылета. Как отмечается в докладе: "даже незначительные задержки могут вызвать цепную реакцию сбоев по всей сети".
Учитывая все вышесказанное, неплохо было бы перед полетом ознакомиться с правами авиапассажиров: что делать при задержке, отмене рейса и проблемах с багажом.