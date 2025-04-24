Права авиапассажиров: что делать при задержке, отмене рейса и проблемах с багажом
Путешествия на самолете стали неотъемлемой частью повседневной жизни — это быстро, удобно и зачастую является единственным способом добраться до нужного места. Однако, несмотря на комфорт перемещений, пассажиры часто сталкиваются с неприятными ситуациями: задержкой рейса, его отменой или отказом в посадке на борт. В таких случаях важно знать свои права и действовать правильно.
В 2024 году Центр по защите прав потребителей (PTAC) получил 554 жалобы на нарушения, связанные с регулированием авиаперевозок и вопросами багажа. Это говорит о том, что права авиапассажиров остаются актуальной темой, а информированность потребителей имеет большое значение.
Основные советы для авиапассажиров:
- Покупая билет, внимательно изучите правила перевозчика — можно ли вернуть билет, каковы правила провоза багажа и как поступать, если поездку все же придется отменить.
- Если планируется несколько перелетов, убедитесь, что между рейсами достаточно времени, особенно если нужно переходить в другой терминал или рейс происходит за пределами Шенгенской зоны.
- В случае задержки или отмены рейса авиакомпания обязана информировать пассажира о его правах, обеспечить базовую заботу (питание, возможность связи и пр.). Право на компенсацию возникает, если задержка или отмена произошла не по причине чрезвычайных обстоятельств.
- Компенсация также полагается, если в посадке на борт было отказано без уважительной причины.
- Проблемы с багажом нужно решать немедленно: обратитесь в бюро находок аэропорта и затем, при необходимости, подайте жалобу авиакомпании — в течение 7 дней по поводу поврежденного багажа и в течение 21 дня по поводу задержанного багажа. Если багаж не возвращен в течение 21 дня, он считается утерянным.
- В случае комплексных туристических поездок, если есть претензии к качеству услуг, сразу связывайтесь с поставщиком услуги.
Рекомендация: жалобы подавайте самостоятельно, без посредников! Сначала отправьте жалобу соответствующей авиакомпании, заполнив предоставленную ими форму или онлайн-формуляр. Если ответ вас не устраивает или его вообще нет, подавайте жалобу в ответственное учреждение самостоятельно — так вы избежите лишних расходов, которые берут посреднические фирмы.
Обратите внимание! Итоговая стоимость авиабилета должна быть указана четко и прозрачно — уже на первом шаге покупки. Убедитесь, что цена включает все налоги и дополнительные сборы, относящиеся к вашей конкретной брони.