Права авиапассажиров: что делать при задержке, отмене рейса и проблемах с багажом

Рекомендация: жалобы подавайте самостоятельно, без посредников! Сначала отправьте жалобу соответствующей авиакомпании, заполнив предоставленную ими форму или онлайн-формуляр. Если ответ вас не устраивает или его вообще нет, подавайте жалобу в ответственное учреждение самостоятельно — так вы избежите лишних расходов, которые берут посреднические фирмы.