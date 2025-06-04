Как убедиться в безопасности летнего лагеря: советы родителям

Жизнь в лагере часто проходит на природе, а это значит также контакты с разными насекомыми – комарами, слепнями, осами, пчелами. Их укусы могут вызывать не только непродолжительную боль и отеки, но и сильные аллергические реакции, которые проявляются в виде сыпи и проблем с дыханием. Для уменьшения этого риска важно положить в сумку ребенка средства от насекомых и научить, как и когда ими пользоваться. Родителям непременно следует проинформировать персонал лагеря, если у ребенка есть аллергия, например, на укусы пчел или насекомых, а также обеспечить, чтобы в сумке были необходимые медикаменты