Простой трюк: сотрудники аэропорта рассказали, как первым получить багаж после приземления

Однако время регистрации — не единственный фактор. Некоторым будет интересно узнать, что вес багажа также может повлиять на порядок загрузки. Так, крупная американская авиакомпания Delta сортирует багаж по размерам и весу, чтобы обеспечить правильное распределение нагрузки в самолете. Багаж укладывается в большие контейнеры, в которые помещается множество чемоданов. Эти контейнеры затем загружаются в самолет как единое целое. То, как далеко внутри окажется ваш багаж, зависит не столько от времени регистрации, сколько от веса контейнера и требований к балансу самолета.