Простой трюк: сотрудники аэропорта рассказали, как первым получить багаж после приземления
Прохождение контроля в аэропорту и ограничения на багаж могут сделать отпуск напряженным, особенно когда вы с замиранием сердца ждете, появится ли ваш чемодан на ленте. Но существует простой трюк, который может помочь получить багаж первым и начать отдых без лишнего ожидания.
Британское издание Express советует регистрироваться на рейс как можно позже. По словам сотрудника американского регионального аэропорта, при поздней регистрации чемоданы загружаются последними, а значит, они с большей вероятностью окажутся первыми при выгрузке. Он объясняет: «Лучше всего быть одним из последних пассажиров, сдающих багаж. Чемоданы всегда загружаются в тележки с начала до конца, поэтому последние оказываются ближе всего к дверям».
Однако время регистрации — не единственный фактор. Некоторым будет интересно узнать, что вес багажа также может повлиять на порядок загрузки. Так, крупная американская авиакомпания Delta сортирует багаж по размерам и весу, чтобы обеспечить правильное распределение нагрузки в самолете. Багаж укладывается в большие контейнеры, в которые помещается множество чемоданов. Эти контейнеры затем загружаются в самолет как единое целое. То, как далеко внутри окажется ваш багаж, зависит не столько от времени регистрации, сколько от веса контейнера и требований к балансу самолета.
Еще один способ ускорить получение багажа — пометить его как «хрупкий» (fragile). Чемоданы с такими наклейками часто загружают последними, чтобы избежать повреждений, а значит, выгружают первыми. Важно также удалить старые бирки, чтобы не возникло путаницы. Сделать багаж более заметным можно с помощью яркого цвета, индивидуальных бирок или лент.
Впрочем, самый надежный способ быстро покинуть аэропорт — путешествовать только с ручной кладью. Главное — убедиться, что она соответствует требованиям авиакомпании. Личные вещи (например, рюкзак или сумка) должны помещаться под сиденье перед вами и обычно не превышают размеры 40×30×20 см. Чемоданы, которые разрешено брать в самолет, хранятся в багажных полках, их максимальный размер — 56×45×25 см, а вес — до 10 кг.
Правила провоза багажа бывают строгими не только в авиации. Так, в Париже начали штрафовать, причем деньги очень немалые, за слишком большие чемоданы в метро.