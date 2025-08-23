10 богатейших людей планеты резко разбогатели на $33 млрд - что же произошло?

Комментарии Пауэлла, прозвучавшие в пятницу на симпозиуме центрального банка в Джексон-Хоуле, штат Вайоминг, были широко интерпретированы как сигнал о предстоящем снижении процентных ставок. Пауэлл отметил, что стабильный уровень безработицы и другие экономические показатели позволяют центральному банку «действовать осторожно» при изменении монетарной политики, поскольку «изменяющийся баланс рисков может потребовать корректировки нашей политики». Рынок труда улучшился, а экономика США продемонстрировала «устойчивость», сказал Пауэлл, хотя он отметил, что тарифы могут «спровоцировать более длительную инфляционную динамику», которая может стать «риском, требующим оценки и управления». Ожидаемые снижения ставок последовали после месяцев критики Пауэлла со стороны президента Дональда Трампа, требовавшего более значительного снижения ставок.