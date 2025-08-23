10 богатейших людей планеты резко разбогатели на $33 млрд - что же произошло?
После выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джэксон‑Хоуле, ожидаемого как сигнал о возможных снижениях процентных ставок, мировые рынки выросли. Именно после этого совокупное состояние десяти самых богатых людей мира увеличилось почти на 33 миллиарда долларов.
Илон Маск, занимающий первое место в списке Forbes самых богатых людей мира, увеличил своё состояние примерно на 9,3 миллиарда долларов, достигнув около 417 миллиардов долларов, благодаря росту акций Tesla на 5%.
Генеральный директор Oracle Ларри Эллисон, второй по богатству человек в мире, увеличил своё состояние на 4,4 миллиарда долларов до 282 миллиардов долларов после роста акций Oracle на 1,7%.
Третье место занимает Марк Цукерберг, чьё состояние выросло на 3,6 миллиарда долларов до 258,5 миллиарда долларов после скачка акций Meta на 1,8%, а состояние Джеффа Безоса, занимающего четвёртое место, достигло 239 миллиардов долларов после роста акций Amazon на 2,5%, что добавило 4,4 миллиарда долларов.
Сооснователи Alphabet Ларри Пейдж (5-е место, 171,3 миллиарда долларов) и Сергей Брин (6-е место, 159,4 миллиарда долларов) увеличили своё состояние на 3,2 и 2,9 миллиарда долларов соответственно, благодаря росту акций Alphabet более чем на 3,6%.
Дженсен Хуанг, основатель Nvidia (7-е место, 154,2 миллиарда долларов), разбогател на 2 миллиарда долларов после роста акций Nvidia на 1,8%, а бывший генеральный директор Microsoft Стив Балмер (8-е место, 153 миллиарда долларов) добавил около 513 миллионов долларов на фоне небольшого роста акций Microsoft.
Хотя акции LVMH не торгуются в США, их рост более чем на 3% добавил около 2,9 миллиарда долларов к состоянию генерального директора Бернара Арно и его семьи (9-е место, 150,9 миллиарда долларов), а состояние Уоррена Баффета (10-е место, 146 миллиардов долларов) из Berkshire Hathaway увеличилось на 64 миллиона долларов благодаря общему росту фондового рынка.
Комментарии Пауэлла, прозвучавшие в пятницу на симпозиуме центрального банка в Джексон-Хоуле, штат Вайоминг, были широко интерпретированы как сигнал о предстоящем снижении процентных ставок. Пауэлл отметил, что стабильный уровень безработицы и другие экономические показатели позволяют центральному банку «действовать осторожно» при изменении монетарной политики, поскольку «изменяющийся баланс рисков может потребовать корректировки нашей политики». Рынок труда улучшился, а экономика США продемонстрировала «устойчивость», сказал Пауэлл, хотя он отметил, что тарифы могут «спровоцировать более длительную инфляционную динамику», которая может стать «риском, требующим оценки и управления». Ожидаемые снижения ставок последовали после месяцев критики Пауэлла со стороны президента Дональда Трампа, требовавшего более значительного снижения ставок.
ФРС предпочитает снижать процентные ставки, когда это необходимо для стабилизации инфляции и стимулирования экономического роста. Федеральная ставка по фондам, которая периодически устанавливается ФРС в течение года, определяет процентные ставки по операциям между банками и влияет на ставки по всем видам кредитов. Снижение ставок означает, что стоимость заимствований, таких как автокредиты, ипотека и студенческие займы, становится дешевле, что ведёт к менее осторожному поведению потребителей. Компании получают больше стимулов к расширению, включая найм новых сотрудников, благодаря более низким ставкам.