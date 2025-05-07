Увидеть Париж и разориться: туристам стали выписывать огромные штрафы за нарушение одного правила в метро
В Париже простая поездка в метро теперь может обойтись очень дорого, если не обратить внимание на размеры багажа.
Как сообщает издание Journal du Net, в минувшее воскресенье некой пассажирке выписали штраф за слишком габаритный чемодан. Эта история вызвала бурную реакцию во французских соцсетях и СМИ и привлекла внимание к малоизвестному пункту внутреннего регламента RATP (парижская транспортная компания).
Как пояснила компания, в метро, в пригородной электричке и на фуникулере на Монмартре разрешено провозить багаж, ни одна из сторон которого не превышает 75 сантиметров. Длинные предметы, такие как лыжи, допускаются, если не превышают два метра в высоту и двадцать сантиметров в ширину — при условии, что они находятся в вертикальном положении в течение всей поездки. Детские коляски разрешены, но желательно в сложенном виде, особенно в автобусах и трамваях, где действуют еще более строгие правила.
Хотя это правило существовало и раньше, широкую огласку оно получило впервые. После шумихи в прессе 7 мая 2025 года RATP опубликовала на своем сайте четкое напоминание об этих условиях: любой громоздкий предмет — будь то растение или чемодан — может привести к штрафу в 150 евро.
На практике это означает, что чемоданы больше 75 см по любой из сторон — длине, ширине или глубине — запрещены к перевозке в метро. Пассажирам следует отдавать предпочтение компактному багажу, иначе они рискуют получить солидный штраф. RATP подчеркивает, что сотрудники уполномочены измерять предметы и сразу же штрафовать за нарушения без исключений.
Это правило особенно неудобно для пассажиров, пересаживающихся на вокзалах Парижа. Ежедневно через них проходят тысячи туристов с большими чемоданами, явно превышающими допустимые габариты. "Ситуация кажется абсурдной, особенно с учетом того, что Париж — один из крупнейших туристических и транспортных центров Европы", - пишет издание.