Увидеть Париж и разориться: туристам стали выписывать огромные штрафы за нарушение одного правила в метро

Как пояснила компания, в метро, в пригородной электричке и на фуникулере на Монмартре разрешено провозить багаж, ни одна из сторон которого не превышает 75 сантиметров. Длинные предметы, такие как лыжи, допускаются, если не превышают два метра в высоту и двадцать сантиметров в ширину — при условии, что они находятся в вертикальном положении в течение всей поездки. Детские коляски разрешены, но желательно в сложенном виде, особенно в автобусах и трамваях, где действуют еще более строгие правила.