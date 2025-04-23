Сюда я больше не ездок! Названы 10 популярных направлений в Европе, где туристам уже не рады

Год назад было запрещено строительство новых отелей, чтобы контролировать число туристов. Также в городе установлено ограничение в 20 млн туристов, останавливающихся на ночь. Были введены ограничения на аренду жилья через Airbnb, круизные лайнеры будут полностью запрещены к 2035 году, а власти обязали закрыть многочисленные публичные дома и кофейни.