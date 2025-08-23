Закрытый модный показ дизайнера из Дубая
В парке отеля Baltic Beach Hotel & SPA состоялся закрытый модный показ "Fashion Frequencies by Santa Taukača: энергия моды, вдохновения ...
ФОТО: в Юрмале прошел закрытый модный показ дизайнера из Дубая
На минувшей неделе в парке отеля Baltic Beach Hotel & SPA состоялся закрытый модный показ "Fashion Frequencies by Santa Taukača: энергия моды, вдохновения и семейных ценностей", сообщает портал balticevents.info.
Мероприятие открылось масштабным показом, главным гостем которого стал дизайнер бренда AMR Couture Амир Акбар из Дубая.
Вместе со стилистом и режиссером показов Сантой Таукачей он создал эксклюзивную коллекцию для детей и подростков. Все представленные на подиуме наряды модели получили в подарок. Таукача вместе с моделями агентства Santa Model Management и AMR Couture уже выступали на подиуме в Дубае, Париже, Милане, а теперь и в Латвии.
"Это стало настоящим мостом моды и интернациональным культурным развитием между Латвией и Объединенными Арабскими Эмиратами", — подметила Санта Таукача.
Показ продолжился коллекцией бренда Tatenda Sipula, между выступлениями звучали музыкальные номера от Talent Music Studio. Кульминацией вечера стало дефиле, в котором главными моделями стали мамы в изысканных образах из бутика Bonjour Jurmala. Мероприятие посетили представители латвийской модельной сцены, музыканты и предприниматели. "Главный посыл мероприятия — напоминание о том, что каждый день — это подиум. Важно любить себя, принимать, совершенствоваться и верить в свои мечты. Если следовать им с открытым сердцем, они обязательно сбудутся — так же, как сбылся этот прекрасный вечер в Юрмале", - добавила Таукача.