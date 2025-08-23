ФОТО: в Юрмале прошел закрытый модный показ дизайнера из Дубая

Показ продолжился коллекцией бренда Tatenda Sipula, между выступлениями звучали музыкальные номера от Talent Music Studio. Кульминацией вечера стало дефиле, в котором главными моделями стали мамы в изысканных образах из бутика Bonjour Jurmala. Мероприятие посетили представители латвийской модельной сцены, музыканты и предприниматели. "Главный посыл мероприятия — напоминание о том, что каждый день — это подиум. Важно любить себя, принимать, совершенствоваться и верить в свои мечты. Если следовать им с открытым сердцем, они обязательно сбудутся — так же, как сбылся этот прекрасный вечер в Юрмале", - добавила Таукача.