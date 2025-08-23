Пешеходы в стрессе! Самокатчиков и велосипедистов хотят прогнать с латвийских тротуаров
На портале общественных инициатив Mana balss начат сбор подписей за внесение изменений в Правила дорожного движения и запрет передвижения на велосипедах, электровелосипедах и электросамокатах по тротуарам в тех местах, где предусмотрены велосипедные полосы.
Представителем инициативы указан Борис Нефедов. Он отметил случаи, когда курьеры передвигаются на больших электровелосипедах по узким тротуарам, хотя рядом имеются велополосы.
«Такие действия создают риск для безопасности пешеходов, особенно пожилых людей, людей с ограниченной мобильностью и детей, которых много в центре города», - указывает автор инициативы.
По его мнению, пешеходы не могут своевременно среагировать и избежать столкновения, которое может привести к серьезным травмам. Представитель инициативы подчеркивает, что тротуары в городах, особенно в историческом центре, узкие и не предназначены для движения скоростного транспорта. «Такая практика делает передвижение по тротуарам небезопасным и создает постоянный стресс для пешеходов», - поясняет автор инициативы.
Предлагается внести поправки в Правила дорожного движения, установив запрет на передвижение на велосипедах, электровелосипедах и электросамокатах по тротуарам, если на данном участке улицы оборудована велополоса. Исключения предлагается допускать только в случаях, когда велополоса закрыта из-за ремонтных работ или по другим объективным причинам.