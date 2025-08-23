Скоро в Европе появится сеть ночных автобусов с повышенным уровнем комфорта

21 кресло (18 на втором этаже, 3 на первом) выполнены по образцу бизнес-класса в самолетах, с подушками и одеялами. Каждое кресло оснащено розеткой, столиком, индивидуальной лампой для чтения и бесплатным Wi-Fi. Есть небольшой отсек для личных вещей. На первом этаже пассажиры могут подготовиться ко сну в просторной ванной и раздевалке (душ не предусмотрен). Также здесь расположен снэк-бар с легкими закусками.