Скоро в Европе появится сеть ночных автобусов с повышенным уровнем комфорта
Этой осенью в Европе стартует новая сеть ночных автобусов Twiliner, которая предложит комфортные и экологичные маршруты между ключевыми туристическими городами континента. Сервис обещает удобные спальные места и значительное сокращение выбросов CO2, став альтернативой дальним авиаперелетам, сообщает Euronews.
Швейцарская компания Twiliner создала сервис, устраняющий "пробел в комфорте при дальних поездках". Спальные автобусы начнут работу в ноябре 2025 года, связывая города Швейцарии, Люксембурга, Бельгии, Нидерландов и Испании, предлагая эко-путешественникам альтернативу дальним рейсам.
Twiliner утверждает, что их автобусы так же экологичны, как поезда, - они сокращают выбросы CO2 на 85% по сравнению с авиаперелетами. Транспорт работает на биотопливе HVO из жиров и растительных масел.
Комфорт бизнес-класса в ночных автобусах
Twiliner уделяет особое внимание удобству, оснащая автобусы спальными местами, как в поездах. Это будут первые в Европе автобусы с креслами, полностью трансформирующимися в кровати нажатием кнопки.
Luxury night bus service between Zurich to Amsterdam being launched by Twiliner, starts from nov and bookings are open— Priyesh Sharma (@Kenu73) August 22, 2025
Each vehicle will have just 21 seats, which can be transformed into beds at the touch of a button. Wifi, electrical sockets, toilets are also available.… pic.twitter.com/DMPUu9MeWA
21 кресло (18 на втором этаже, 3 на первом) выполнены по образцу бизнес-класса в самолетах, с подушками и одеялами. Каждое кресло оснащено розеткой, столиком, индивидуальной лампой для чтения и бесплатным Wi-Fi. Есть небольшой отсек для личных вещей. На первом этаже пассажиры могут подготовиться ко сну в просторной ванной и раздевалке (душ не предусмотрен). Также здесь расположен снэк-бар с легкими закусками.
Пассажирам разрешается брать один большой чемодан (до 23 кг; 80x50x35 см) и одну ручную кладь (до 5 кг; 50x30x20 см). Велосипеды, лыжное и серфинговое снаряжение допускаются при предварительном бронировании.
К 2028 году сеть охватит 25 городов Европы
Запуск в ноябре начнется с двух маршрутов: Цюрих — Амстердам (через Базель, Люксембург, Брюссель, Роттердам) и Цюрих — Барселона (с остановкой в Жироне). Автобусы будут ходить несколько раз в неделю, с возможностью ежедневных рейсов в следующем году. Стоимость — от 180 евро в одну сторону.
Остановки предусмотрены только для смены водителя. Сервис не подходит для детей младше пяти лет. Старшие дети допускаются, если привыкли к дальним поездкам и соблюдают тишину для сна.
В перспективе Twiliner планирует создать сеть ночных автобусов по всей Европе, дополняющую ночные поезда и связывающую 25 самых популярных городов континента в течение трех лет.