Закуска к Новому году: тарталетки с красной рыбой и сливочным кремом
Есть закуски, которые в новогоднюю ночь исчезают с тарелки быстрее шампанского. Эти тарталетки как раз из таких: нежный крем, солоноватая красная рыба, хрустящая основа и свежая кислинка. Готовится за 15-20 минут, выглядит как ресторанная подача и не требует духовки.
Что понадобится (на 12-15 тарталеток)
Основа
- тарталетки (готовые) — 12–15 шт.
- или мини-тосты/крекеры, если тарталеток нет
Крем
- сливочный сыр (cream cheese) — 200 г
- сметана или греческий йогурт — 2–3 ст. л. (для более воздушной текстуры)
- лимонный сок — 1–2 ч. л.
- укроп — 2–3 веточки (мелко рубленый)
- соль и перец — по вкусу
Начинка и декор
- слабосоленый лосось/форель — 150–200 г
- огурец или авокадо — по желанию (для свежести)
- красная икра — 2–3 ч. л. (по желанию)
- лимон (дольки/цедра) — по желанию
Как готовить
Сделайте крем. Смешайте сливочный сыр, сметану (или йогурт), лимонный сок, укроп, щепотку соли и перец. Крем должен получиться густым, но легко отсаживаться ложкой или из мешка.
Подготовьте рыбу. Нарежьте тонкими полосками или небольшими ломтиками. Если хотите «розочки», режьте длинными лентами и сверните рулетиком.
Соберите тарталетки. Наполните тарталетки кремом (ложкой или через пакет/кондитерский мешок). Сверху уложите рыбу, добавьте маленький кубик огурца/авокадо и, если используете, немного икры или чуть-чуть лимонной цедры.
Охладите. Лучше дать постоять 15–30 минут в холодильнике — вкус станет ярче, крем «схватится».
Важные нюансы, чтобы получилось идеально
Чтобы тарталетки не размокли: собирайте их максимум за 1–2 часа до подачи. Если нужно заранее — крем держите отдельно, а соберите перед подачей.
Если крем кажется слишком плотным: добавьте еще ложку йогурта или сметаны.
Если рыба слишком соленая: добавьте больше лимона и укропа, они балансируют вкус.
3 варианта начинки, если хочется разнообразия
С креветками: вместо рыбы — отварные креветки, в крем добавить немного чеснока и цедру лимона.
С селедкой «по-праздничному»: крем + мелко нарезанное яблоко и красный лук, сверху кусочек селедки.
Вегетарианский вариант: крем + огурец/авокадо, сверху капля соуса песто и зерна граната.