Закуска к Новому году: тарталетки с красной рыбой и сливочным кремом
Есть закуски, которые в новогоднюю ночь исчезают с тарелки быстрее шампанского. Эти тарталетки как раз из таких: нежный крем, солоноватая красная рыба, хрустящая основа и свежая кислинка. Готовится за 15-20 минут, выглядит как ресторанная подача и не требует духовки.

Что понадобится (на 12-15 тарталеток)

Основа

  • тарталетки (готовые) — 12–15 шт.
  • или мини-тосты/крекеры, если тарталеток нет

Крем

  • сливочный сыр (cream cheese) — 200 г
  • сметана или греческий йогурт — 2–3 ст. л. (для более воздушной текстуры)
  • лимонный сок — 1–2 ч. л.
  • укроп — 2–3 веточки (мелко рубленый)
  • соль и перец — по вкусу

Начинка и декор

  • слабосоленый лосось/форель — 150–200 г
  • огурец или авокадо — по желанию (для свежести)
  • красная икра — 2–3 ч. л. (по желанию)
  • лимон (дольки/цедра) — по желанию

Как готовить

Сделайте крем. Смешайте сливочный сыр, сметану (или йогурт), лимонный сок, укроп, щепотку соли и перец. Крем должен получиться густым, но легко отсаживаться ложкой или из мешка.

Подготовьте рыбу. Нарежьте тонкими полосками или небольшими ломтиками. Если хотите «розочки», режьте длинными лентами и сверните рулетиком.

Соберите тарталетки. Наполните тарталетки кремом (ложкой или через пакет/кондитерский мешок). Сверху уложите рыбу, добавьте маленький кубик огурца/авокадо и, если используете, немного икры или чуть-чуть лимонной цедры.

Охладите. Лучше дать постоять 15–30 минут в холодильнике — вкус станет ярче, крем «схватится».

Важные нюансы, чтобы получилось идеально

Чтобы тарталетки не размокли: собирайте их максимум за 1–2 часа до подачи. Если нужно заранее — крем держите отдельно, а соберите перед подачей.

Если крем кажется слишком плотным: добавьте еще ложку йогурта или сметаны.

Если рыба слишком соленая: добавьте больше лимона и укропа, они балансируют вкус.

3 варианта начинки, если хочется разнообразия

С креветками: вместо рыбы — отварные креветки, в крем добавить немного чеснока и цедру лимона.

С селедкой «по-праздничному»: крем + мелко нарезанное яблоко и красный лук, сверху кусочек селедки.

Вегетарианский вариант: крем + огурец/авокадо, сверху капля соуса песто и зерна граната.

