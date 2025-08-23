"Приходится как-то дотягивать до пенсии 13 лет": латвийцы становятся хронически больными уже в 52 года
Средняя продолжительность здоровой жизни в Латвии — всего 52 года, что является самым низким показателем в Европейском союзе. Эксперты предупреждают: латвийцы становятся хронически больными задолго до выхода на пенсию.
В передаче TV24 «Dr. Apinis» профессор и эксперт Министерства экономики по развитию человеческого капитала Эдвинс Карнитис рассказал о тревожной ситуации с продолжительностью здоровой жизни латвийцев.
По данным Eurostat, в Латвии этот показатель составляет лишь 52,7 года, тогда как в среднем по ЕС — более 63 лет. В Литве и Эстонии за последние двадцать лет здоровая продолжительность жизни увеличилась примерно на восемь лет, в то время как в Латвии роста не произошло вовсе.
По сути, поясняет Карнитис, «здоровая жизнь» — это период до наступления инвалидности или хронических заболеваний, серьезно ограничивающих трудоспособность. «Это не простуда или перелом ноги. Это уровень болезней, при котором человек уже не может полноценно работать. В Латвии к 52 годам средний житель становится серьезно больным, а пенсию начинают платить только с 65 лет. Получается, что человеку приходится 13 лет как-то дотягивать», — отмечает эксперт.
Он подчеркивает два аспекта проблемы: во-первых, в Латвии за два десятилетия не наблюдается прироста показателя, во-вторых, разрыв с пенсионным возрастом слишком велик. «Это сигнал для системы здравоохранения: почему наши жители так рано становятся хронически больными?» — резюмирует Карнитис.
Ранее Otkrito.lv сообщал о том, что жители Латвии официально признаны самыми нездоровыми во всем ЕС.