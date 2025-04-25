Путешествие без неприятных сюрпризов: PTAC напоминает о том, что важно проверить заранее

Договор — гарантия вашей безопасности. Договор — это основной документ при планировании поездки: в нем содержится вся информация о выбранных туристических, транспортных и гостиничных услугах. Договор может быть заключен в письменной, устной или электронной форме, но мы рекомендуем, особенно для комплексных туров (например, 14-дневный отдых в Турции), оформлять его письменно. Дополнительные услуги (экскурсии, рыбалка и пр.) часто приобретаются на месте, и в этих случаях достаточно устной договоренности.