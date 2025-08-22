Не делайте так! Что превращает пассажиров в худших соседей по рейсу
Путешествие на самолете часто сопровождается стрессом, но соблюдение правил этикета при посадке помогает сделать процесс более комфортным и уважительным для всех пассажиров. Эксперты делятся советами, как избежать распространенных ошибок и вести себя корректно в аэропорту и на борту.
HuffPost попросил Джеки Вернон-Томпсон, основательницу Школы этикета, и других экспертов по этикету рассказать о распространённых ошибках при посадке и дать советы, как их избежать.
Толпиться у выхода на посадку
«Не будьте «вшами у выхода»! Проверьте вашу группу посадки и ждите своей очереди» — предупредила Джоди Р.Р. Смит, президент Mannersmith Etiquette Consulting. Терпение очень важно в стрессе перелётов. Отойдите от очереди и спокойно ждите. «Самое раздражающее — когда пассажиры толпятся у входа и мешают пройти».
Быть неготовым к посадке
«Держите посадочный талон наготове и будьте готовы к контролям», — посоветовала Вернон-Томпсон. Подготовка документов и знание места ускоряют посадку. «Быстро убирайте ручную кладь и освобождайте проход», — добавила эксперт Диана Готтсман.
Проталкиваться к своем месту
«Не толкайтесь на трапе и не протискивайтесь в проходе», — предупредила Смит. Ожидайте своей очереди и быстро занимайте место.
Заграждать проходы
«После посадки быстро идите к месту, не блокируйте проход», — сказала Вернон-Томпсон. Помните о стоящих за вами. Не загромождайте проходы, чтобы не мешать выходящим пассажирам, добавила Смит.
Занимать больше места в багажной полке, чем положено
«Багажная полка — не личная собственность, - сказал Лейтон. - Делитесь местом». Ручная кладь должна соответствовать размерам, а сумки — под сиденьем. Не занимайте лишнее место. Для большего пространства сдайте багаж.
Останавливаться, чтобы поболтать
«Не задерживайте посадку разговорами», — отметила Готтсман. Встретить знакомых приятно, но не мешайте процессу и не кричите. Лучше поговорите коротко, когда сядете, посоветовала Вернон-Томпсон.
Садиться не на своё место
«Запомните номер своего места», — советует Готтсман. Если ошиблись, извинитесь и покажите талон. Не занимайте чужое место без разрешения. Для обмена спросите вежливо.
Ударять людей своей сумкой
«Следите за чемоданами на колесах», — предупредила Смит. Держите ручку и будьте осторожны при размещении багажа, чтобы не ударить других. Если видите, что кто-то испытывает трудности, предложите помощь.
Пользоваться телефоном
«Не отвлекайтесь на телефон при посадке», — сказала Готтсман. Оставьте гаджеты в стороне, пока не сядете. После посадки можно спокойно пользоваться телефоном, главное — не мешать другим.
Откидывать спинку кресла
Не откидывайте спинку сразу после того как сели в самолет — это мешает другим. «Откидывайте кресло только с разрешения пилота», — сказала Вернон-Томпсон. Не наклоняйтесь вперёд на сиденье перед вами. Сосредоточьтесь на посадке и пристёгивании ремня.
Беспокоить бортпроводника
Не отвлекайте бортпроводника без необходимости. Их задача — обеспечить безопасность и порядок. «Ждите с заказами до посадки всех пассажиров», — посоветовала Готтсман.
Быть недоброжелательным к другим
Полет стрессовый, но сохраняйте спокойствие и уважение. «Следите за словами и тоном, - посоветовала Вернон-Томпсон. - Будьте терпеливы и корректны, избегайте грубости и нецензурной лексики».