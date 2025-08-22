Не делайте так! Что превращает пассажиров в худших соседей по рейсу

Не откидывайте спинку сразу после того как сели в самолет — это мешает другим. «Откидывайте кресло только с разрешения пилота», — сказала Вернон-Томпсон. Не наклоняйтесь вперёд на сиденье перед вами. Сосредоточьтесь на посадке и пристёгивании ремня.