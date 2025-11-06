Стало ли население Латвии лучше жить после вступления в ЕС? На этот вопрос дан точный ответ
74% граждан ЕС считают, что их страна выиграла от членства в блоке. Такие данные выявил опрос "Евробарометра", проведенный в начале 2025 года. Эксперты отмечают, что речь идет о самом высоком показателе поддержки с тех пор, как подобный вопрос был впервые задан европейцам в 1983 году.
Впечатляющий рост
В перечне главных преимуществ респонденты назвали экономический рост (28 %) и новые возможности трудоустройства (26 %).
Как сообщает Euronews, такие ответы отражают экономические реалии стран-членов. Так, ВВП в пересчете на душу населения в Чешской Республике вырос с 45% от среднего показателя по ЕС в 2004 году до 74% в 2024 году, в денежном выражении показатель поднялся с 9 490 евро до 29 940 евро. В Литве за тот же период ВВП на душу населения поднялся с 26 % до 68 %, или с 4 960 евро до 27 350 евро.
Есть и еще один способ оценки изменения благосостояния - использование индекса, фиксирующего показатель ВВП на душу населения в 100 в 2004 год для каждой страны. В этом случае рост индекса до 120 означает, что средний уровень благосостояния на 20% выше, чем в 2004 году, а падение до 90 означает, что он на 10% ниже того исходного уровня.
За последние 20 лет, когда ВВП на душу населения в ЕС вырос в среднем на 88%, а индекс поднялся со 100 до 188 пунктов, скачок в 13 новых государствах-членах был еще стремительнее. Румыния и Болгария продемонстрировали самый сильный подъем - 558 % и 500 % соответственно, а индекс в обеих странах достиг 600 пунктов.
За этот период ВВП на душу населения в Румынии поднялся с 2 820 евро до 18 560 евро, а в Болгарии - с 2 710 евро до 16 260 евро.
За последние два десятилетия в странах Балтии зафиксированы столь же впечатляющие тенденции: ВВП на душу населения там увеличился на 405 % в Литве, на 336 % в Латвии и на 305 % в Эстонии.
Стандарты поднялись
Стандарт покупательной способности (СПС) проливает дополнительный свет на динамику экономического роста новых стран-членов. Теоретически СПС позволяет приобрести одинаковое количество товаров и услуг в каждой стране.
Если также ввести индекс СПС на уровне 100, то в 2004 году Румыния и Болгария имели самые низкие показатели - по 35 баллов, что на 65% ниже среднего по ЕС. Но спустя два десятилетия покупательная способность Румынии выросла более чем в два раза, достигнув 78 баллов, а Болгарии - 66.
Индекс поднялся с 50 до 88 в Литве, с 45 до 71 в Латвии, с 52 до 79 в Польше и с 56 до 79 в Эстонии. Любое движение к среднему показателю по ЕС, равному 100, означает, что эти страны догоняют стандарт ЕС.
