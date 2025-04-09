По одному важному показателю благополучия Латвия вошла в первую десятку в мире
По росту реального ВВП на душу населения за 2014-2024 годы Латвия оказалась на шестом месте в мире.
Расчеты провел интернет-сайт Visula Capitalist. Издание сообщает: измерение экономического роста (и сопутствующего повышения уровня жизни) всегда осложняется проблемой инфляции — когда рост цен маскирует падение или стагнацию производства.
Для содержательного сравнения исследователи визуализировали рост реального ВВП на душу населения в группе сопоставимых экономик, рассчитанный на основе данных из базы ОЭСР.
Набор данных учитывает объем производства на душу населения каждой страны ежегодно (с сезонной корректировкой), индексируя значения к 2007 году. Это исключает влияние ценовых изменений на показатели роста производительности.
За этот период реальный ВВП на душу населения в странах G7, ЕС и ОЭСР в целом вырос на 15%. А в Латвии - на 31%, что ставит страну на шестое место.
Опередили Латвию в рейтинге только Ирландия (70%), Польша (44%), Турция (42%), Литва (38%) и Венгрия (33%). Последние три места у Люксембурга (0%), Канады (1,1%), Мексики (3,9) и Австрии (4,2%).