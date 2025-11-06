От Таллина до Лиссабона: Еврокомиссия представила план скоростных железных дорог

План предусматривает радикальное сокращение времени путешествий по ключевым маршрутам. Уже к 2030 году из Берлина в Копенгаген можно будет добраться за 4 часа вместо нынешних 7. К 2035 году поездка из Софии в Афины займет всего 6 часов вместо почти 14, а путешествие из Парижа в Рим сократится с 11 часов до 8 часов 45 минут.