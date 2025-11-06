От Таллина до Лиссабона: Еврокомиссия представила план скоростных железных дорог
Еврокомиссия представила план развития высокоскоростных железных дорог до 2040 года. Он обещает сократить время в пути между столицами ЕС и впервые полноценно интегрировать страны Балтии в общеевропейскую транспортную сеть.
Европейская комиссия представила амбициозный план развития высокоскоростного железнодорожного сообщения в ЕС до 2040 года. Проект обещает революционные изменения в транспортной доступности европейских столиц, а для стран Балтии это означает долгожданное включение в общеевропейскую сеть скоростных поездов.
We’re launching a bold plan to make high-speed rail the fastest, more sustainable way to travel across Europe by 2040. 🚆— European Commission (@EU_Commission) November 5, 2025
It’s a concrete timeline to remove bottlenecks, unlock investment, and harmonise rail systems⬇️ pic.twitter.com/QH5x1eEhOS
План предусматривает радикальное сокращение времени путешествий по ключевым маршрутам. Уже к 2030 году из Берлина в Копенгаген можно будет добраться за 4 часа вместо нынешних 7. К 2035 году поездка из Софии в Афины займет всего 6 часов вместо почти 14, а путешествие из Парижа в Рим сократится с 11 часов до 8 часов 45 минут.
Для Балтийского региона план предусматривает создание принципиально новых трансграничных соединений, которые свяжут Эстонию, Латвию и Литву как между собой, так и с остальной Европой через современную высокоскоростную инфраструктуру.
Стратегия построена на четырех ключевых направлениях:
- Инфраструктурные инвестиции. До 2027 года будут определены обязательные сроки устранения трансграничных узких мест. Особое внимание уделяется участкам, где экономически целесообразно развивать скорости свыше 250 км/ч. Для балтийских стран это означает не только модернизацию внутренних путей, но и создание качественно новых соединений с Польшей и скандинавскими странами.
- Конкурентные услуги. К 2026 году появятся улучшенные системы бронирования билетов для трансграничных поездок, что особенно важно для пассажиров из Балтии, планирующих путешествия через несколько стран. Комиссия также планирует в 2027 году ввести запрет на антиконкурентную утилизацию исправного подвижного состава, что создаст вторичный рынок поездов и снизит барьеры для новых операторов.
- Инновации и стандартизация. В 2026 году будет запущена исследовательская программа по разработке поездов нового поколения, способных беспрепятственно курсировать по всей Европе. Это критически важно для балтийских стран, где различия в технических стандартах исторически затрудняли железнодорожную интеграцию.
- Координация на уровне ЕС. Усиленное управление обеспечит предсказуемость и доступность трансграничной инфраструктуры для дальних перевозок. Прогресс будет отслеживаться через специальную систему показателей.
План принесет пользу не только дальним пассажирским перевозкам. Разгрузка основных магистралей улучшит работу региональных и ночных поездов. Для балтийских стран развитие ночных маршрутов откроет удобное сообщение с центральной и южной Европой. Важным аспектом является и укрепление европейской безопасности – модернизированная сеть позволит быстро перебрасывать войска и военную технику наряду с гражданскими грузами, что особенно актуально для стран Балтии.
Проект станет ключевым инструментом достижения углеродной нейтральности ЕС к 2050 году, предлагая экологичную альтернативу авиаперелетам и автомобильным поездкам.
Для стран Балтии план открывает историческую возможность преодолеть транспортную изоляцию и стать полноценной частью общеевропейской скоростной железнодорожной сети, связывающей регион от Лиссабона до Таллина.