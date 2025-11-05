В многоквартирных домах в Риге идет установка "умных" счетчиков воды. Надо ли за них платить?

В рамках первой очереди проекта Sadales tikls по заказу Rīgas ūdens в целом оснастит устройствами дистанционного считывания почти 700 водосчетчиков в Пурвциемсе и почти 350 в Саркандаугаве. Эти районы выбраны для более оперативной модернизации территорий с большим числом многоквартирных домов. Первых 500 объектов уже оснащены новыми системами, и работы официально переданы Rīgas ūdens, а параллельно начаты работы на объектах в Зиепниеккалнсе, Вецмилгрависе, Чиекуркалнсе и Тейке.