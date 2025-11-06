В Литве была обнаружена разбитая машина, рядом с ней - тело гражданина Латвии

Как сообщает Паневежский окружной полицейский участок, в среду около 19:44 на дороге Юодупе–Алекна–Акнисте в придорожном кювете заметили автомобиль Volvo V40, съехавший с дороги и потерпевший аварию. Недалеко от машины был найден раненый мужчина, предположительно гражданин Афганистана. Он получил травмы в результате аварии и был доставлен в больницу.