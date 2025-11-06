В Литве была обнаружена разбитая машина, рядом с ней - тело гражданина Латвии
В тяжелой аварии в Литве погиб гражданин Латвии - есть подозрения, что он перевозил нелегальных мигрантов.
Как сообщает Паневежский окружной полицейский участок, в среду около 19:44 на дороге Юодупе–Алекна–Акнисте в придорожном кювете заметили автомобиль Volvo V40, съехавший с дороги и потерпевший аварию. Недалеко от машины был найден раненый мужчина, предположительно гражданин Афганистана. Он получил травмы в результате аварии и был доставлен в больницу.
Рядом с разбитым автомобилем, в кювете, были обнаружены останки гражданина Латвии, 1997 года рождения. На его теле были видны травмы.
«Служба охраны государственной границы начала досудебное расследование. Есть подозрения, что инцидент связан с незаконной перевозкой мигрантов из Латвии», — сообщил литовским СМИ советник Службы охраны государственной границы Литвы Гедрюс Мишутис.
Полиция уточняет, что место происшествия обследовали пограничники, а также кинологи с собаками из контрольно-пропускных пунктов Тверячуc и Пушкай. Район также проверяли с воздуха, но больше подозрительных лиц на месте обнаружено не было.
По данным литовской пограничной службы, к октябрю этого года было задержано уже более тысячи нелегальных мигрантов, пересекших границу Литвы со стороны Латвии — это вдвое больше, чем в прошлом году.