Кардиолог объясняет: что показывает "верхнее" и "нижнее" давление и почему важна норма 120/80
Нормальное артериальное давление играет важную роль — это одна из предпосылок для сердечно-сосудистого здоровья и, следовательно, для профилактики неблагоприятных кардиологических событий, так как позволяет вовремя засечь изменения.
Девять ответов на важнейшие вопросы о кровяном давлении, его измерении и тонометрах дают кардиолог клиники Veselības centru apvienība Aura Элита Варава и фармацевт Mēness aptieka Лигита Кукуле.
Кому важно измерять кровяное давление?
Всем! Измерение давления — один из основных показателей.
- Чтобы получить данные о здоровье, его рекомендуют измерять детям от трех лет, а при необходимости измерить кровяное давление можно даже у младенца.
- У взрослых людей (от 18 лет) давление измеряют минимум раз в год, однако, возможно, это нужно делать и чаще.
- Измерения кровяного давления информационно важны для людей с хроническими заболеваниями, такими как почечные заболевания, сахарный диабет, и, конечно, для пациентов с артериальной гипертензией или другими сердечно-сосудистыми заболеваниями.
- У подростков (и не только) с избыточным весом или диагнозом «сахарный диабет» во время посещения врача всегда измеряется артериальное давление.
Что такое артериальное давление?
Кардиолог Элита Варава поясняет, что это давление потока крови на стенки артерий. «Давление характеризуется двумя показателями. Систолическое — верхнее — максимальное давление, с которым кровь давит на стенки сосудов, в то время как диастолическое — нижнее — минимальное давление, с которым кровь давит на стенки сосудов. Специалисты признали, какова норма артериального кровяного давления — 120/80 mm Hg (мм рт. ст.), причем такой она должна быть независимо от пола и возраста».
Ночью артериальное давление обычно ниже, чем днем. Около шести утра оно начинает повышаться и примерно в девять выходит на привычный уровень. Систолическое давление в течение суток может колебаться на 10–20 единиц (mm Hg), диастолическое — примерно на 5 единиц (mm Hg).
Что может повлиять на результат измерения?
«Кровяное давление не постоянная величина. Его может изменить, например, стресс, образ жизни или вредные привычки, в том числе питание, болезнь, прием медикаментов», — объясняет врач и добавляет, что иногда артериальное давление повышается именно тогда, когда пациент находится в кабинете врача: если, придя к врачу, человек испытывает стресс, результат измерения давления может отличаться от того, что было получено в тот же день при измерении в домашних условиях. Эту особенность нередко называют «эффектом белого халата».
«На результат измерения может повлиять физическая перегрузка, и по этой причине нежелательно его измерять, например, сразу после тренировки — вероятнее всего, артериальное давление будет повышенным. Минимум пять минут до измерения надо отдохнуть. При большой психоэмоциональной нагрузке, волнении не рекомендуется делать измерение, нужно сначала успокоиться. Для более точного результата в таких случаях надо было бы сделать несколько измерений с небольшим интервалом времени», — отмечает врач.
Как правильно измерять?
При регулярном наблюдении за давлением его измеряют один или два раза в день (утром и вечером) примерно в одно время, до приема лекарств (если их нужно регулярно принимать).
Не менее чем за 30 минут до измерения давления не стоит курить, употреблять продукты, содержащие кофеин, заниматься физической активностью. Перед измерением рекомендуется посетить удобства. Примерно пять минут до измерения нужно спокойно посидеть, отдохнуть, освободить тело.
При измерении спину надо прислонить к спинке стула, положить руку на стол так, чтобы она была на одном уровне с сердцем и основанием ладони вверх. Ноги не должны быть скрещены, обе ступни должны находиться на полу. Манжета измерителя для плеча должна быть надета таким образом, чтобы от ее нижнего края до локтевого сустава было около двух сантиметров. Важно во время измерения не двигаться и не говорить.
О чем свидетельствует полученный показатель?
Повышенные верхний и нижний показатели давления говорят о серьезной болезни. Это может быть первичная проблема или вторичная — повышение давления, вызванное другим заболеванием.
Пониженные верхний и нижний замеры в сочетании со слабостью, головокружениями, вероятнее всего, означают необходимость интенсивного лечения, возможно, даже в стационаре. Конечно, нужно выяснить, не привели ли к существенному снижению артериального давления употребляемые медикаменты или их передозировка, что бывает у пожилых пациентов.
В свою очередь, резкие колебания давления указывают в первую очередь на психоэмоциональную перегрузку.
Что надо знать о кровяном давлении?
При подозрении на артериальную гипертензию кровяное давление нужно измерять регулярно и данные измерения (время, когда измеряют, и результаты измерения) всегда записывать — это будет информативно для врача.
О болезни свидетельствует длительно повышенное среднее давление, а не отдельные случаи, когда давление подскакивает, что объясняется, например, высокой физической нагрузкой или эмоциональным переживанием. Если при измерении давление повышено, то через 5–10 минут его нужно измерить еще раз. Повышенное давление, или артериальную гипертензию, нужно обязательно лечить, поскольку оно способствует сужению сосудов, или атеросклерозу, который является, например, причиной такого серьезного кардиологического события, как инсульт.
Какие бывают измерители артериального давления?
Фармацевт Лигита Кукуле поясняет, что ассортимент тонометров весьма широк и, проконсультировавшись с фармацевтом, можно выбрать наиболее подходящий: «У механического тонометра в комплекте есть фонендоскоп, или стетоскоп, с помощью которого можно слушать пульсацию артерий. С ним надо уметь обращаться, поэтому советую подумать о более новых и современных вариантах тонометров.
Проще всего пользоваться электронным тонометром. Электронные аппараты для измерения артериального давления доступны и полуавтоматические, и автоматические, и используемые на плече, и такие, которые накладывают на предплечье. И полуавтоматические, и автоматические измерители также определяют пульс.
Какой выбрать для домашнего использования?
Фармацевт отмечает, что самые точные измерения давления — на плече руки, так как там находятся брахиальные артерии. Измерители давления для плеча доступны с манжетами разного размера. Надо учитывать, что при слишком маленькой манжете результат будет выше, чем он есть на самом деле. Тонометры для плеча особенно подходят тем пациентам, которым надо регулярно следить за результатами измерений.
Для пожилого человека измеритель будет удобным, если у него есть простой экран функций, включение и выключение. Манжеты бывают моющимися, мягкими, со средним обхватом руки человека (22–42 см).
Если измеритель давления необходим человеку, у которого есть какие-то сердечные проблемы, например сердечная аритмия, или лежачему человеку, которому измерять кровяное давление будет ухаживающий за ним человек, подойдет тонометр, специально предназначенный для широкой аудитории — для беременных женщин, диабетиков, пациентов с почечными заболеваниями, людей с ожирением, детей с 12 лет. Параллельно с основными функциями тонометров анализ результатов этих измерителей возможен с помощью специальной программы на компьютере или приложения соответствующего производителя на смартфоне.
Тонометр для предплечья фармацевт рекомендует молодым людям, у которых кровеносные сосуды расположены ближе к коже. Некоторые производители предлагают тонометры для предплечье — «часы». Тонометр компактный, со специальной пластиковой коробочкой для хранения, которую удобно поместить в сумку, отправляясь на работу, в поездку. Есть возможность определить нерегулярное сердцебиение, при этом есть только одна кнопка для проведения измерений и память измерений.
Чего еще можно ожидать от тонометра?
Людям, которые любят обобщать свои данные о здоровье, используя компьютерные программы, а не ведя дневники, пригодятся тонометры с более широким предложением функций. «У современных тонометров бывают различные дополнительные функции, например определение нерегулярного сердцебиения, движений тела и обмотки манжеты, способность держать в памяти до 199 измерений у двух пользователей и другие.
Те, кто дружит с современными технологиями, могут выбрать модели, которые дают возможность отслеживать данные измерений онлайн. Это удобно также, например, если у близкого человека деменция Альцгеймера или другие нарушения памяти. Заметив, что показатель давления повышен, можно позвонить домой и выяснить, принимались ли лекарства для понижения артериального давления», — рассказывает фармацевт и напоминает, что измерить кровяное давление можно и в аптеке.
Измерения давления и их фиксация пригодятся врачу в анализе состояния здоровья и помогут установить или уточнить диагноз, поэтому регулярное измерение давления было бы важно не только для сениоров, но и для людей среднего возраста и молодежи.