Кардиолог объясняет: что показывает "верхнее" и "нижнее" давление и почему важна норма 120/80

«Кровяное давление не постоянная величина. Его может изменить, например, стресс, образ жизни или вредные привычки, в том числе питание, болезнь, прием медикаментов», — объясняет врач и добавляет, что иногда артериальное давление повышается именно тогда, когда пациент находится в кабинете врача: если, придя к врачу, человек испытывает стресс, результат измерения давления может отличаться от того, что было получено в тот же день при измерении в домашних условиях. Эту особенность нередко называют «эффектом белого халата».