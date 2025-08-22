Исследование показало, что многие жители Латвии вообще не дают карманных денег своим детям
В преддверии нового учебного года для родителей становится актуальным вопрос о выделении карманных денег.
Как показал опрос, в Латвии наиболее часто выдаваемая сумма карманных денег составляет 5–9 евро в неделю (13% родителей), за ней следуют 10–19 евро (9%) или 20–29 евро (5%). Сравнительно редко детям дают более крупные суммы — более 40 евро в неделю указали только 4% родителей.
Также и в Эстонии чаще всего дети получают 5–9 евро (14%), за ними следуют карманные деньги в размере 10–19 евро (11%). В Литве предпочтение отдаётся 10–19 евро в неделю (15%) и 5–9 евро или 20–29 евро (в обеих группах по 11%).
Данные опроса свидетельствуют, что значительная часть родителей в странах Балтии вовсе не выделяет детям карманных денег — 32% в Латвии, 28% в Литве и 33% в Эстонии. Ещё 9% латвийских, 6% литовских и 7% эстонских родителей признают, что не следят за тем, сколько денег выделяется ребёнку.
