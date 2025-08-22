Исследование показало, что многие жители Латвии вообще не дают карманных денег своим детям

Также и в Эстонии чаще всего дети получают 5–9 евро (14%), за ними следуют карманные деньги в размере 10–19 евро (11%). В Литве предпочтение отдаётся 10–19 евро в неделю (15%) и 5–9 евро или 20–29 евро (в обеих группах по 11%).