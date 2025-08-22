В субботу в Латвии снова не будет теплее +18 градусов

Днем ожидается переменная облачность с кратковременными дождями, местами возможны сильные ливни и грозы. Будет дуть слабый и умеренный западный ветер, на морском побережье порывами до 15-18 м/с. Максимальная температура воздуха составит +14...+18 градусов.