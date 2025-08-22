В субботу в Латвии снова не будет теплее +18 градусов
В субботу в Латвии снова не будет теплее +18 градусов

В ближайшие сутки погода в Латвии существенно не изменится - сохранится облачность с кратковременными дождями, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Ночью во многих регионах ожидается кратковременный дождь, местами возможны грозы. На большей части территории страны буде дуть слабый ветер, на морском побережье - умеренный западный, северо-западный порывами до 15 м/с. Минимальная температура воздуха составит +7...+10 градусов, местами на побережье - +11...+13 градусов.

Днем ожидается переменная облачность с кратковременными дождями, местами возможны сильные ливни и грозы. Будет дуть слабый и умеренный западный ветер, на морском побережье порывами до 15-18 м/с. Максимальная температура воздуха составит +14...+18 градусов.

В Риге днем также будет облачно с кратковременными дождями. Температура воздуха ночью составит +10...+11 градусов, днем - не выше +16...+18 градусов.

