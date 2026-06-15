Кризис в Страдиня показал - в Риге не хватает еще одной больницы неотложной помощи

В свою очередь председатель Рижской думы Виестурс Клейнбергс («Прогрессивные») в эфире программы предположил, что проблемы с койками для хронических больных начались в тот момент, когда в 2009 году Министерство здравоохранения ликвидировало Рижскую 1-ю больницу, которая сейчас работает как амбулаторная поликлиника. Он сообщил, что на этой неделе состоится заседание Совета по координации здравоохранения, на котором также могут обсудить данные вопросы.