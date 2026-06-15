Кризис в Страдиня показал - в Риге не хватает еще одной больницы неотложной помощи
Многочасовые очереди скорых у крупнейших больниц Риги вновь подняли вопрос, который обсуждается годами: столице остро не хватает либо еще одной больницы неотложной помощи, либо отдельного стационара для пациентов без сложных диагнозов.
Комментируя очереди, образовавшиеся на прошлой неделе у Центра неотложной медицинской помощи Клинической университетской больницы имени Страдиня (PSKUS), член правления больницы Даце Жентиня признала, что, с одной стороны, это было неудачное стечение обстоятельств, поскольку наблюдался большой приток пациентов. В результате возникла ситуация, когда персонал уже не мог справляться имеющимися ресурсами. Однако эта проблема касается не только Центра неотложной медицинской помощи одной конкретной больницы, подчеркнула она.
«Здесь есть и различные системные вопросы, требующие решения», — отметила Жентиня, указав, что решать их следует совместно обеим университетским больницам, Министерству здравоохранения, Рижскому самоуправлению и Службе неотложной медицинской помощи (NMPD).
Необходимо понимать, что коечная вместимость обеих университетских больниц весьма ограничена, подчеркнула член правления PSKUS. Она пояснила, что обе больницы «вынуждены справляться» не только с предоставлением различных услуг очень высокого уровня, но и с оказанием неотложной помощи для всей Риги и Рижского региона.
«Не секрет, и об этом давно говорится, что в Риге не хватает либо больницы неотложной медицинской помощи, либо больницы, которая могла бы предоставлять услуги пациентам, не нуждающимся в медицинской помощи высшего уровня. Нам отчаянно не хватает такой больницы или такого количества койко-мест. В результате в больницах образуются заторы», — пояснила она.
По ее словам, этот вопрос обсуждается и ведется поиск решений, однако насколько далеко продвинулись переговоры, ей неизвестно.
Говоря о готовности больницы к масштабным кризисным ситуациям, Жентиня напомнила о времени пандемии Covid-19, когда больница успешно справлялась с наплывом пациентов. Однако она подчеркнула, что в таких случаях больница работает по совершенно другим механизмам.
«Если возникнет кризисная ситуация, мы готовы освободить больницу в достаточно короткие сроки, чтобы оказать помощь пациентам, которым она потребуется гораздо более срочно в результате кризиса или какого-либо чрезвычайного происшествия», — сказала она, призвав не смешивать эти две ситуации.
В свою очередь председатель Рижской думы Виестурс Клейнбергс («Прогрессивные») в эфире программы предположил, что проблемы с койками для хронических больных начались в тот момент, когда в 2009 году Министерство здравоохранения ликвидировало Рижскую 1-ю больницу, которая сейчас работает как амбулаторная поликлиника. Он сообщил, что на этой неделе состоится заседание Совета по координации здравоохранения, на котором также могут обсудить данные вопросы.
«Напомню, что доступность медицинской помощи с точки зрения финансирования зависит от государства», — подчеркнул мэр Риги, добавив, что при наличии финансирования частный сектор также будет открыт для сотрудничества.
Как сообщалось ранее, у приемного отделения PSKUS периодически образуются многочасовые заторы из бригад NMPD. В начале июня одной из бригад пришлось ждать почти два часа, прежде чем передать пациента. Аналогичная ситуация наблюдалась и в марте прошлого года.
В свою очередь руководитель NMPD Лиене Ципуле заявила, что ситуация, когда у приемного отделения больницы одновременно ожидают несколько бригад скорой помощи, наглядно демонстрирует недостаточную готовность системы к кризисным условиям.
По словам главы службы, неспособность больниц своевременно принимать пациентов создает системный риск для всей цепочки оказания неотложной медицинской помощи — бригады задерживаются, снижается оперативность и возрастает вероятность того, что в тяжелых случаях помощь не будет оказана достаточно быстро.
Ципуле подчеркнула, что служба уже несколько лет предлагает конкретные системные решения. Подготовлен проект постановления Кабинета министров, предусматривающий передачу пациента от бригады больнице не позднее чем через 15 минут, а в критических случаях — немедленно. Однако эта инициатива до сих пор не получила дальнейшего продвижения, и в результате проблемы сохраняются, указала директор NMPD.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что свою обеспокоенность выразил также помощник врача NMPD Рафаэль Циекурс, который обращает внимание на то, что затянувшаяся проблема годами остается нерешенной, а ее последствия могут дорого обойтись обществу. В своей публикации в Facebook Циекурс указал, что совсем недавно одной из бригад пришлось простоять с пациентом в очереди у больницы целых три часа. За это время пациент, которого не могли доставить внутрь, был вынужден справлять нужду в подгузник. По словам медика, нынешние оправдания чиновников вызывают у него раздражение.