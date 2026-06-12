Русский театр нужно превратить в украинский или польский: искусство снова оказался в центре геополитического спора

На этом фоне новый виток дискуссии спровоцировал общественный деятель Марцис Кулис. В социальных сетях он заявил: «Хватит уже прославления этой имперской нации. Когда они уйдут с оккупированных территорий и покаются как нация, тогда поговорим снова. Пока же их культура — такая же имперская культура, как и культура нацистской империи.